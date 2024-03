BJD Supremo Naveen Patnaik announces first list of candidates for General Elections 2024

Bhubaneswar: Supremo Naveen Patnaik announces first phase of BJD list of candidates on Wednesday for the General Elections 2024, said reliable reports.

The ruling party announced the first list of candidates for the upcoming general elections in Odisha. Naveen Patnaik announced the names of the candidates for the Assembly and Lok Sabha constituencies.

The BJD party Supremo announced 9 Lok Sabha Candidates and 71 candidates for the Assembly seats.

Here is the list of the Lok Sabha Candidates:

Sambalpur: Pranab Prakash Das

Sundargarh: Dilip Tirkey

Mayurbhanj: Sudam Marndi

Kendrapada: Anshuman Mohanty

Nabarangpur: Pradeep Majhi

Bhubaneswar: Manmath Routray

Koraput: Kausalaya Hikaka

Aska: Ranjita Sahoo

Kalahandi: Lambodhar Niyal

Here is the BJD list of candidates for the Assembly seats:

Bisham Cuttack – Jagannath Sarka

Gunupur – Raghunath Gamang

Rayagada – Anusuya Majhi

Bargarh – Debash Acharya

Bijepur – Rita Sahu

Atabira – Sehhangini Churia

Bhatli – Sushant Singh

Jaleshwar – Ashwini Kumar Patra

Basta – Subasini Jena

Bhandaripokhari – Sanjeev Mallik

Bhadrak – Praful Samal

Basudebpur – Bismubatra Rautarai

Dhamnagar – Dr. Sanjay Kumar Das

Chandbali – Byomkesh Roy

Binjharpur – Pramila Mallik

Dharmachaya – Pranab Balawantray

Jajpur – Sujata Sahu

Sukinda – Prithiranjan Ghadei

Dhenkanal – Sudhir Samal

Kamakshanagar – Prafulla Kumar Mallik

Parajang – Narsingh Sahu

Pallhada – Mukesh Pal

Chendipada – Sushant Kumar Behera

Sonpur – Niranjan Pujari

Loisingha – Nihar Ranjan Behera

Patnagarh – Saroj Meher

Balangir – Kalikesh Narayan Singhdeo

Titilagarh – Tukuni Sahu

Nuapada – Rajendra Dholakia

Umerkote – Nabina Nayak

Jharigaon – Ramesh Chandra Majhi

Nabarangpur – Kaushalya Pradhani

Dabugon – Manohar Rundhari

Lanjigarh – Pradeep Kumar Dishari

Junagarh – Dibyashankar Mishra

Dharmagarh – Pushpendra Singh Deo

Bhavanipatna – Latika Nayak

G. Udayagiri – Saluga Pradhan

Kantamal – Mahidhar Rana

Boudh – Pradeep Kumar Amat

Badamba – Debi Prasad Mishra

Banki – Deeranjan Tripathi

Athagarh – Ranendra Pratap Swain

Cuttack Choudwar – Sauvik Biswal

Niali – Pramod Mallik

Cuttack Sadar – Chandrasarathy Behera

Patkura – Arvind Mohapatra

Aul – Pratap Deb

Rajnagar – Dhrub Sahu

Mahakalapada – Atanu Sabyasachi Nayak

Puri – Sunil Mohanty

Brahmagiri – Umakanta Samantharaya

Satyabadi – Sanjay Dasbarma

Pipili – Rudra Prasad Maharathi

Jatni – Vibhuthi Balbantaray

Ranpur – Satyanarayan Pradhan

Daspalla – Ramesh Chandra Behera

Nayagarh – Arun Sahu

Bhanjanagar – Vikram Keshari Arukha

Polsara – Srikanth Sahu

Kavisuryanagar – Latika Pradhan

Chhatrapur – Subash Chandra Behera

Sorda – Sanghamitra Swain

Hinjili – Naveen Patnaik

Gopalpur – Vikram Kumar Panda

Digapahandi – Biplab Patra

Chikiti – Chinmay Nanda Srirupdev

Kotpad – Chandrashekhar Majhi

Koraput – Raghuram Podal

Malkangiri – Manas Makambi

Ghasipura– Badrinarayan Patra

Patna – Jagannath Nayak

