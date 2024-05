Elections 2024: BJD announces candidate list for remaining 3 Vidhan Sabha seats

Bhubaneswar: The Biju Janta Dal (BJD) has announced candidates list for remaining three Vidhan Sabha seats in Odisha. The party has announced Sabitri Pradhan as candidate for Khandapada, Sukant Nayak for Nilagiri and Sandhya Rani Das from Korei.

Meanwhile, the party has declared Romanch Ranjan Biswal as the new candidate for Deogarh assembly constituency. This is the last list of the ruling party.

Here’s full list of all the candidates:

Hindol – Mahesh Sahu Raghunath Pali – Archana Rekha Behera Balikuda Ersama – Sarada Jena Kakatpur – Tushar Kanti Behera Bangiriposhi – Ranjita Marandi Bari – Biswa Ranjan Mallik Chilika- Raghunath Sahu Anandpur- Abhimanyu Sethi Saraskana- Debasish Marandi Karanjia- Basanti Hembrum Remuna- Bidyasmita Mahalik Semulia- Subhasini Sahu Barchana- Varsha Priyadarshini Kendrapara- Ganeswar Behera Champua- Sanatan Mahakud Indira Nanda (Jeypore) Barsha Singh Bariha (Padampur) Sanjukta Singh (Angul), Dilip Nayak (Nimapada), Laxmipriya Nayak (Chitrakonda), Romanch Ranjan Biswal (Deogarh) Rajendra Chatria (Kuchinda) Geetanjali Devi (Sanakhemundi) Barabati-Cuttack: Prakash Behera Salipur: Prasant Behera Jayadev: Naba Kishore Mallik Rengali: Sudarshan Haripal Rourkela: Sarada P Nayak Biramitrapur: Rohit J Tirkey Keonjhar: Meena Majhi Rairangpur: Raisin Murmu Balasore: Swarup Das Brajarajnagar- Alaka Mohanty Jharsuguda- Dipali Das Talsara- Binay Kumar Toppo Sundargarh- Jogesh Singh Rajgangpur- Anil Barwa Bonai- Bhimsen Choudhury Jashipur- Chakradhar Hembram Udala- Srinath Soren Baripada- Sananda Marandi Badasahi- Anusaya Patra Morada- Pritinanda Kanungo Soro- Madhav Dhada Athmalik- Nalinikant Pradhan Birmaharajpur- Padmanabh Behera Khariar- Adhiraj Panigarhi Phulbani- Jayshree Kanhar Mahanga- Ankit Pratap Jena Tirtol- Ramakant Bhoi Jagatsinghpur- Prashant Kumar Muduli Bhubaneswar (North)- Sushant Kumar Rout Ekamra-Bhubaneswar: Ashok Chandra Panda Khalikote- Suryamani Vaidya Aska: Manjula Swain Berhampur- Ramesh Chyupatnaik Paralakhemundi- Rupesh Panigrahi Mohana- Antarjami Gamang Pottangi: Prafulla Kumar Pangi Bisham Cuttack – Jagannath Sarka Gunupur – Raghunath Gamang Rayagada – Anusuya Majhi Bargarh – Debash Acharya Bijepur – Rita Sahu Atabira – Sehhangini Churia Bhatli – Sushant Singh Jaleshwar – Ashwini Kumar Patra Basta – Subasini Jena Bhandaripokhari – Sanjeev Mallik Bhadrak – Praful Samal Basudebpur – Bismubatra Rautarai Dhamnagar – Dr. Sanjay Kumar Das Chandbali – Byomkesh Roy Binjharpur – Pramila Mallik Dharmachaya – Pranab Balawantray Jajpur – Sujata Sahu Sukinda – Prithiranjan Ghadei Dhenkanal – Sudhir Samal Kamakshanagar – Prafulla Kumar Mallik Parajang – Narsingh Sahu Pallhada – Mukesh Pal Chendipada – Sushant Kumar Behera Sonpur – Niranjan Pujari Loisingha – Nihar Ranjan Behera Patnagarh – Saroj Meher Balangir – Kalikesh Narayan Singhdeo Titilagarh – Tukuni Sahu Nuapada – Rajendra Dholakia Umerkote – Nabina Nayak Jharigaon – Ramesh Chandra Majhi Nabarangpur – Kaushalya Pradhani Dabugon – Manohar Rundhari Lanjigarh – Pradeep Kumar Dishari Junagarh – Dibyashankar Mishra Dharmagarh – Pushpendra Singh Deo Bhavanipatna – Latika Nayak Udayagiri – Saluga Pradhan Kantamal – Mahidhar Rana Boudh – Pradeep Kumar Amat Badamba – Debi Prasad Mishra Banki – Devi Ranjan Tripathi Athagarh – Ranendra Pratap Swain Cuttack Choudwar – Sauvik Biswal Niali – Pramod Mallik Cuttack Sadar – Chandrasarathy Behera Patkura – Arvind Mohapatra Aul – Pratap Deb Rajnagar – Dhrub Sahu Mahakalapada – Atanu Sabyasachi Nayak Puri – Sunil Mohanty Brahmagiri – Umakanta Samantharaya Satyabadi – Sanjay Dasbarma Pipili – Rudra Prasad Maharathi Jatni – Vibhuthi Balbantaray Ranpur – Satyanarayan Pradhan Daspalla – Ramesh Chandra Behera Nayagarh – Arun Sahu Bhanjanagar – Vikram Keshari Arukha Polsara – Srikanth Sahu Kavisuryanagar – Latika Pradhan Chhatrapur – Subash Chandra Behera Sorda – Sanghamitra Swain Hinjili – Naveen Patnaik Gopalpur – Vikram Kumar Panda Digapahandi – Biplab Patra Chikiti – Chinmay Nanda Srirupdev Kotpad – Chandrashekhar Majhi Koraput – Raghuram Podal Malkangiri – Manas Makambi Ghasipura– Badrinarayan Patra Patna – Jagannath Nayak Khurda — Raajendra Sahu Bhogarai — Goutambuddha Das Begunia — Pradeep Kumar Sahu Sabitri Pradhan – Khandapada Sukant Nayak – Nilagiri Sandhya Rani Das – Korei

