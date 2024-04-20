2024 election: Congress names 16 more MLA and 3 MP candidates, Sura Routray’s elder son and Shipra Mallick get tickets

Odisha
By Subadh Nayak 0
Congress names 16 more MLA candidates for election in Odisha

Bhubaneswar: The Congress party today named 16 more MLA and 3 MP candidates for the upcoming State assembly and Lok Sabha elections in Odisha.

The grand old party has fielded expelled senior party leader Sura Routray’s elder son Siddharth Routray from the Nimapara assembly seat and Shipra Mallick, who joined Congress recently after snapping ties with the ruling BJD, from the Kendrapara assembly segment.

Here’s the list of Congress MLA candidates (announced today):

  1. Jharsuguda: Amita Biswal
  2. Badasahi: Kshirod Chandra Patra
  3. Sukinda: Bibhu Bushan Rout
  4. Kantamal: Sarat Kumar Pradhan (in place of Manoj Kumar Acharya)
  5. Kendrapara: Shipra Mallick
  6. Rajnagar: Ahsok Pratihari
  7. Mahakalapada: Loknath Moharathy
  8. Nimapara: Siddharth Routray
  9. Pipili: Gyan Ranjan Patnaik
  10. Jayadev: Krushna Sagaria (In place of Jayant Kumar Bhoi)
  11. Khurda: Sonali Sahoo
  12. Chilika: Pradeep Kumar Swain
  13. Kendrapada: Majon Kumar Pradhan
  14. Daspalla: Nakul Nayak
  15. Kabisyryanagar: Sanjaya Kumar Manda (in place of Bipin Bihari Swain)
  16. Gopalur: Shayam Sundargarh Sahu

Here’s the list of Congress MP candidates (announced today):

  1. Sambalpur: Dulul Chandra Pradhan
  2. Keonjhar: Binod Bihari Nayak
  3. Aska: Debokanta Sharma

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Subadh Nayak 11311 news 3 comments

Subadh is currently working as a senior Copy-Editor with kalingatv.com. With a passion for news, he has been covering every beat of the society since 2013.

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