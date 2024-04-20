2024 election: Congress names 16 more MLA and 3 MP candidates, Sura Routray’s elder son and Shipra Mallick get tickets
Bhubaneswar: The Congress party today named 16 more MLA and 3 MP candidates for the upcoming State assembly and Lok Sabha elections in Odisha.
The grand old party has fielded expelled senior party leader Sura Routray’s elder son Siddharth Routray from the Nimapara assembly seat and Shipra Mallick, who joined Congress recently after snapping ties with the ruling BJD, from the Kendrapara assembly segment.
Here’s the list of Congress MLA candidates (announced today):
- Jharsuguda: Amita Biswal
- Badasahi: Kshirod Chandra Patra
- Sukinda: Bibhu Bushan Rout
- Kantamal: Sarat Kumar Pradhan (in place of Manoj Kumar Acharya)
- Kendrapara: Shipra Mallick
- Rajnagar: Ahsok Pratihari
- Mahakalapada: Loknath Moharathy
- Nimapara: Siddharth Routray
- Pipili: Gyan Ranjan Patnaik
- Jayadev: Krushna Sagaria (In place of Jayant Kumar Bhoi)
- Khurda: Sonali Sahoo
- Chilika: Pradeep Kumar Swain
- Kendrapada: Majon Kumar Pradhan
- Daspalla: Nakul Nayak
- Kabisyryanagar: Sanjaya Kumar Manda (in place of Bipin Bihari Swain)
- Gopalur: Shayam Sundargarh Sahu
Here’s the list of Congress MP candidates (announced today):
- Sambalpur: Dulul Chandra Pradhan
- Keonjhar: Binod Bihari Nayak
- Aska: Debokanta Sharma