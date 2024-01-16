Filmfare Awards 2024 nominations: Shah Rukh Khan, Ranbir Kapoor nominated for Best actor award
Ahead of the Filmfare Awards 2024, the organizers of the 69th edition of the event has revealed the list for nominations.
Ahead of the Filmfare Awards 2024, the organizers of the 69th edition of the event has revealed the list for nominations.
Bollywood stars like Shah Rukh Khan, Ranbir Kapoor and Ranveer Singh are among the nominees for Best actor awards. Meanwhile, Alia Bhatt, Deepika Padukone and Bhumi Pednekar are in the list for best actress awards. Movies including 12th Fail, Animal, Jawan and Rocky Aur Rani kii Prem Kahani are the nominees for best film awards.
Here’s the list of all nominees for 69th Filmfare Awards
|Award Name
|Actor/Actress Name
|Movie
|Best Film
|· 12th Fail
· Animal
· Jawan
· OMG2
· Pathaan
· Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani
|Best Film (Critics’)
|· 12th Fail
· Bheed
· Faraaz
· Joram
· Sam Bahadur
· Three of US
· Zwigato
|Best Actor in a leading role (Male)
|· Ranbir Kapoor
· Ranveer Singh
· Shah Rukh Khan
· Sunny Deol
· Vicky Kaushal
|· Animal
· Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani
· Dunki, Jawan
· Gadar 2
· Sam Bahadur
|Best Actor (Critics’)
|· Abhishek Bachchan
· Jaideep Ahlawat
· Manoj Bajpayee
· Pankaj Tripathi
· Rajkummar Rao
· Vicky Kaushal
· Vikrant Messy
|· Ghoomer
· Three of US
· Joram
· Omg 2
· Bheed
· Sam Bahadur
· 12th Fail
|Best Actor in a leading role (Female)
|· Alia Bhatt
· Bhumi Pednekar
· Deepika Padukone
· Kiara Advani
· RaniMukerji
· Taapsee Pannuu
|· Rocky Aur Rani kii Prem Kahani
· Thank You for Coming
· Pathaan
· Satyaprem Ki Katha
· Mrs Chatterjee Vs Norway
· Dunki
|Best Actress (Critics’)
|· Deepti Naval
· Fatima Sana Shaikh
· Rani Mukerji
· Saiyami Khar
· Shahana Goswami
· Shefali Shah
|· Goldfish
· Dhak Dhak
· Mrs Chatter vs Norway
· Goomer
· Zwigato
· Three of Us
|Best Director
|· Amit Rai
· Atlee
· Karan Johar
· Sandeep Reddy Vanga
· Siddharth Anand
· Vidhu Vinod Chopra
|· Omg 2
· Jawan
· Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani
· Animal
· Pathaan
· 12th Fail
|Best Actor in a supporting role (Female)
|· Jaya Bachchan
· Ratna Pathak Shah
· Shabana Azmi
· Triptii Dimri
· Yami Gautam
|· Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani
· Dhak Dhak
· Ghoomer
· Animal
· Omg 2
|Best Actor in a supporting role (Male)
|· Aditya Rawal
· Anil Kapoor
· Bobby Deol
· Emraan Hashmi
· Tota Roy Chowdhury
· Vicky Kaushal
|· Faraaz
· Animal
· Animal
· Tiger 3
· Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani
· Dunki
|Best Music Album
|· Pritam, Vishal Mishra, Manan Bhardwaj, Shreyas Puranik, Jaani, Bhupinder Babbal, Ashim Kemson, Harshwardhan Rameshwar, Gurinder Seagal
· Pritam
· Anirudh Ravichander
· Vishal and Shekhar
· Pritam
· Pritam
· Sachin- Jigar
|· Animal
· Dunki
· Jawan
· Pathaan
· Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani
· Tu Jhoothi Main Makkaar
· Zara Hatke Zara Bachke
|Best Lyrics
|· Amitabh Bhattacharya
· Gulzar
· Javed Akhtar
· Kumar
· Siddharth
· Swanand Kirkire and Ip Singh
|· Tere Vaaste – Zara Hatke Zara Bachke, Tum Kya Mile – Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
· Itni Si Baat – Sam Bahadur
· Nikle The Kabhi Hum Ghar Se – Dunki
· Chaleya – Jawan
· Satranga – Animal
· Lutt Putt Gaya – Dunki
|Best Playback Singer (Male)
|· Arijit Singh
· Arijit Singh
· Bhupinder Babbal
· Shahid Mallya
· Sonu Nigam
· Varun Jain, Sachin- Jigar, Shadab Faridi, Altamash Faridi
|· Lutt Putt Gaya – Dunki
· Satranga – Animal
· Arjan Vailly – Anima
· Kudmayi – Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
· Nikle The Kabhi Hum Ghar Se – Dunki
· Tere Waaste Falak – Zara Hatke Zara Bachke
|Best Playback Singer (Female)
|· Deepthi Suresh
· Jonita Gandhi
· Shilpa Rao
· Shilpa Rao
· Shreya Ghoshal
|· Aararaari Raaro – Jawan
· Hey Fikar – 8 A.M. Metro
· Besharam Rang – Pathaan
· Chaleya – Jawan
· Tum Kya Mile, Ve Kamleya- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
|Best Dialogue
|· Abbas Tyrewala
· Amit Rai
· Ishita Moitra
· Sumit Arora
· Varun Grover and Shoaib Zulfi Nazeer
· Vidhu Vinod Chopra
|· Pathaan
· Omg 2
· Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
· Jawan
· Three Of Us
· 12th Fail
|Best Screenplay
|· Amit Rai
· Ishita Moitra, Shashank Khaitan and Sumit Roy
· Omkar Achyut Barve, Arpita Chatterjee and Avinash Arun Dhaware
· Sandeep Reddy Vanga, Pranay Reddy Vanga and Suresh Bandaru
· Shridhar Raghavan
· Vidhu Vinod Chopra
|· OMG 2
· Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
· Three of Us
· Animal
· Pathaan
· 12th Fail
|Best Story
|· Amit Rai
· Anubhav
· Atlee
· Devadhidh Makhija
· Ishita Moitra, Shashank Khaitan and Sumit Roy
· Karan Shrikant Sharma
· Parijat Joshi and Tarun Dudeja
· Siddharth Anand
|· OMG 2
· Bheed
· Jawan
· Joram
· Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
· Satyaprem Ki Katha
· Dhak Dhak
· Pathaan
|Best Action
|· Casey O’neill, Craig Macrae and Sunil Rodrigues [rod]
· Franz Spilhaus, Oh Sea Young and Sunil Rodrigues
· Parvez Shaikh
· Ravi Varma, Shaam Kaushal, Abbas Ali Moghul and Tinu Verma
· Spiro Razatos, Anl Arasu, Craig Macrae, Yannick Ben, Kecha Khamphakdee and Sunil Rodrigues
· Supreme Sundar
· Tim Man And Vikram Dahiya
|· Pathaan
· Tiger 3
· Sam Bahadur
· Gadar 2
· Jawan
· Animal
· Ganpath
|Best Background score
|· Alokananda Dasgupta
· Harshavardhan Rameshwar
· Karel Antonin
· Ketan Sodha
· Sanchit Balhara and Ankit Balhara
· Shantanu Moitra
· Tapas Relia
|· Three of Us
· Animal
· Afwaah
· Sam Bahadur
· Pathaan
· 12th Fail
· Goldfish
|Best Choreography
|· Bosco – Caesar
· Ganesh Acharya
· Ruel Dausan Varindani
· Shobi Paulraj
· Vaibhavi Merchant
|· Jhoome Jo Pathaan – Pathaan
· Lutt Putt Gaya – Dunki, What Jhumka? – Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
· Tere Vaaste – Zara Hatke Zara Bachke
· Zinda Banda – Jawan
· Dhindhora Baje – Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
|Best Cinematography
|· Amit Roy
· Avinash Arun Dhaware ISC
· GK Vishnu
· Manush Nandan ISC
· Pratham Mehta
· Rangarajan Ramabadran
· Satchith Paulose
|· Animal
· Three of Us
· Jawan
· Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
· Faraaz
· 12th Fail
· Pathaan
|Best Costume
|· Malvika Bajaj
· Manish Malhotra and Eka Lakhani
· Sachin Lovelekar, Divvya Gambhir and Nidhhi Gambhir
· Shaleena Nathani, Kavitha J, Anirudh Singh and Dipika Lal
· Shaleena Nathani, Mamta Anand and Niharika Jolly
· Sheetal Sharma
|· 12th Fail
· Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
· Sam Bahadur
· Jawan
· Pathaan
· Animal
|Best Editing
|· Aarif Sheikh
· Atanu Mukherjee
· Jaskunwar Kohil – Vidhu Vinod Chopra
· Ruben
· Sandeep Reddy Vanga
· Suvir Nath
|· Pathaan
· Afwaah
· 12th Fail
· Jawan
· Animal
· OMG 2
|Best Production Design
|· Amrita Mahal Nakai
· Nikhil Kovale
· Prashant Bidkar
· Rita Ghosh
· Subrata Chakraborty and Amit Ray
· Suresh Selvarajan
· T Muthuraj
|· Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
· OMG 2
· 12th Fail
· Zwigato
· Sam Bahadur
· Animal
· Jawan
|Best Sound Design
|· Anita Khushwaha
· Kunal Sharma (MPSE)
· Manas Choudhury and Ganesh Gangadharan
· Manav Shrotriya
· Mandar Kulkarni
· Sync Cinema
· Vinit D’souza
|· Bheed
· Sam Bahadur
· Pathaan
· 12th Fail
· Faraaz
· Animal
· Three of Us
|Best VFX
|· Do It Creative Ltd, Ny Vfxwaala, Visual Birds, Red Chillies Vfx and Famous Studios
· Prisca and Pixel Studios
· Red Chillies VFX
· YFX
|· Animal
· Gadar 2
· Jawan
· Pathaan