Odisha’s Jugal Kishore Sarangi to get Bal Sahitya Puraskar

While a total of 22 writers including one from Odisha have been selected for the Bal Sahitya Puraskar, 20 authors have been selected for the Yuva Puraskar.

State
By Subadh Nayak 0
Sahitya Akademi

Bhubaneswar: The Sahitya Akademi today released the list of recipients of Bal Sahitya Puraskar and Yuva Puraskar for this year for their contribution to children’s literature in different Indian languages.

While a total of 22 writers including one from Odisha have been selected for the Bal Sahitya Puraskar, 20 authors have been selected for the Yuva Puraskar.

Odisha’s Jugal Kishore Sarangi has been selected for the Bal Sahitya Puraskar for his short story compilation ‘Jejenka Gapa Ganthili’. He will get a cash prize of Rs 50,000 and a citation.

Have look at the list of the Yuva Puraskar 2023 winners:

Have look at the list of the Bal Sahitya Puraskar 2023 winners:

You might also like
State

63,000 Odisha schools join global #Letsmove campaign

State

Nandankanan Zoo to get world class facilities under 5T initiatives

State

Watch: Fire fighters rescue 18-month-old girl from 30 feet deep well in Balangir

State

Cuttack woman making false allegations against Sourin Bhatt, claims singer’s family

Leave A Reply

Your email address will not be published.

buy ivermectin buy ivermectin for humans