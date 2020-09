Bhubaneswar: The Covid-19 count is constantly on the rise, with the State reporting 4208 new cases on Friday. Odisha has crossed 2-lakh mark today taking the tally to 2,01,096 .

Of the fresh cases, 2462 are from quarantine while 1746 cases are local contacts.

District Wise Cases:

1. Angul: 194

2. Balasore: 118

3. Bargarh: 114

4. Bhadrak: 48

5. Balangir: 76

6. Boudh: 29

7. Cuttack: 465

8. Deogarh: 20

9. Dhenkanal: 68

10. Gajapati: 13

11. Ganjam: 63

12. Jagatsinghpur: 181

13. Jajpur: 237

14. Jharsuguda: 81

15. Kalahandi: 116

16. Kandhamal: 102

17. Kendrapada: 110

18. Keonjhar: 82

19. Khurda: 725

20. Koraput: 72

21. Malkangiri: 61

22. Mayurbhanj: 154

23. Nawrangpur: 131

24. Nayagarh: 52

25. Nuapada: 175

26. Puri: 199

27. Rayagada: 61

28. Sambalpur: 131

29. Sonepur: 26

30. Sundargarh: 80

31. State Pool: 224