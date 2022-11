Odisha: 10 passenger trains cancelled due to accident in Jajpur, entire list here

Bhubaneswar: The following trains have been cancelled, partially cancelled and diverted due to the derailment of goods train in Jajpur.

CANCELLATION OF TRAINS (21.11.2022):

12073 Howrah-Bhubaneswar Janshatabdi Express

12277 Howrah-Puri Shatabdi Express

12821 Shalimar-Puri Express

12822 Puri-Shalimar Express

18045 Shalimar-Hyderabad Express

08454/08453 Cuttack-Bhadrak-Cuttack Passenger Special

08441/08442 Bhbuaneswar-Brahmapur-Bhubaneswar Passenger Special

08412 Bhbuaneswar-Balasore Passenger Special

PARTIAL CANCELLATION OF TRAINS:

12074 Bhubaneswar-Howrah Janshatabdi Express will run upto Jajpur and remain cancelled between Jajpur and Howrah.

12278 Puri-Howrah Shatabdi Express will run upto Jajpur and remain cancelled between Jajpur and Howrah.

08411 Balasore-Bhubaneswar Passenger Special will run upto Kenuapada and remain cancelled between kendupada and Bhubaneswar.

12891 Bangiriposi-Bhubaneswar Express will run upto Bhadrak and remain cancelled between Bhadrak and Bhubaneswar.

18021 Kharagpur-Khurda Express will run upto Bhadrak and remain cancelled between Bhadrak and Bhubaneswar.

DIVERSION OF TRAINS:

18046 Hyderabad-Shalimar East Coast Express will be diverted via Jakhpura-Jaroli-Tata.

18477 Puri-Rishikesh Kalinga Utkal Express will be diverted via Angul-Sambalpur city-Jharsuguda.

22852 Bangalore-Santragachi Express will be diverted via Jakhpura-Jaroli-Tata.

22641 Trivendrum-Shalimar Express will be diverted via Jakhpura-Jaroli-Tata.

12704 Secunderabad-Howrah Falaknuma express will be diverted via Angul-Sambalpur city-Jharsuguda.

20890 Tirupati-Howrah Express will be diverted via Angul-Sambalpur city-Jharsuguda.

12246 Bangalore-Howrah Duronto Express will be diverted via Angul-Sambalpur city-Jharsuguda.

12864 Bangalore-Howrah Express will be diverted via Jakhpura-Jaroli-Tata.

22305 Bangalore-Jasidih Express will be diverted via Jakhpura-Jaroli-Tata..

22808 Chennai-Santragachi Express will be diverted via Jakhpura-Jaroli-Tata..

22823 Bhubaneswar-New Delhi Rajdhani Express will be diverted via Jakhpura-Jaroli-Tata.

12815 Puri-Anand Vihar Nandan Kanan Express will diverted via Jakhpura-Jaroli-Tata.