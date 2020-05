Freedom fighter from Odisha Bhabani Charan Patnaik no more

Freedom fighter from Odisha Bhabani Charan Patnaik no more

Bhubaneswar: Odisha based freedom fighter Padma Shri Bhabani Charan Patnaik passed away at 99 today. He was under treatment at the Capital hospital.

Patnaik was born on 11 May 1922 at Andhia in Nimapada of Puri disrtict in Odisha. He was elected as member of Parliament to the Rajya Sabha for three times in 1961, 1968 and 1978. He was bestowed with Padma Shri in 2018. Patnaik is survived by two sons and three daughters.

Bhabani Charan Patnaik had taken part in the Indian freedom struggle.

Odisha Chief Minister Naveen Patnaik condoled death of the freedom fighter and expressed his deep grief.

ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଜଣେ ମହାନ ଗାନ୍ଧିବାଦୀ ଭାବେ ସେ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। — Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) May 14, 2020

Kandhamal MP, Founder of KIIT and KISS Dr. Achyuta Samanta condoled demise of the freedom fighter.

ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କମାନାକରିବା ସହ ଶୋକ ସଂତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। pic.twitter.com/NK5ud9JKNL — Achyuta Samanta (@achyuta_samanta) May 14, 2020