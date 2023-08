ECoR cancels trains for safety related works in Odisha; Check details

Bhubaneswar – In light of crucial ongoing infrastructure and safety-related endeavors across various stations under the East Coast Railway (ECoR), passengers are facing disruptions as a number of train services have been temporarily affected. The rigorous efforts to enhance safety and bolster infrastructure have resulted in the cancellation, short-termination, and diversion of several trains until August 30.

The prominent trains that have been cancelled for today include the Dhanbad-Bhubaneswar Express (02831), Balasore-Bhubaneswar Express (08411), Talcher-Puri Express (08413), Cuttack-Paradip Express (08445), Bhubaneswar-Brahmapur Express (08441), Bhubaneswar-Palasa Express (08443), Howrah-Puri Express (12277), Shalimar-Puri Express (12821), Kharagpur-Khurda Road Express (18021), Rourkela-Gunupur Express (18117), Rourkela-Puri Express (18125), Guwahati-Bangalore Cant Express (12510), Howrah-Kanyakumari Express (12665), Shalimar-Puri Express (12887), Muzaffarpur-SMVT Bengaluru Express (15228), New Tinsukia-Tambaram Express (15930), Shalimar-Vasco-Da-Gama Express (18047), Tata-Vishakhapatnam Express (20815), Sealdah-Puri Express (22201), Purulia-Villupuram Express (22605), Anand Vihar-Bhubaneswar Express (22806), Paradeep-Visakhapatnam Express (22809), and Santragachhi-Tambaram Express (22841).

According to the ECoR authorities, the ongoing safety and infrastructure enhancement initiatives are taking place at key stations including Haridaspur, Bhubaneswar, Mancheswar, Sambalpur, and Sambalpur City Railway Stations. These transformative works commenced on August 12 and are slated to continue until August 30.

Commuters are advised to stay abreast of the latest updates from ECoR regarding train services, cancellations, and alternative travel arrangements. The short-term inconveniences are expected to pave the way for improved safety measures and better infrastructure, enhancing the overall travel experience for passengers.

Cancellation of trains on date/s from Journey commencing from the originating Stations

Sl. Train No. (From-To) JCO (Date) – Train No. (From-To) JCO (Date) 1 02809 (BHUBANESWAR-TIRUPATI) 19.08 & 26.08 – 02810 (TIRUPATI-BHUBANESWAR) 20.08 & 27.08 2 02831 (DHANBAD-BHUBANESWAR) 16.08 to 30.08 – 02832 (BHUBANESWAR-DHANBAD) 15.08 to 29.08 3 02837 (SANTRAGACHHI-PURI) 18.08 & 25.08 – 02838 (PURI-SANTRAGACHHI) 19.08 & 26.08 4 03101 (KOLKATA-PURI) 20.08 & 27.08 – 03102 (PURI-KOLKATA) 21.08 & 28.08 5 03230 (PATNA-PURI) 17.08 & 24.08 – 03229 (PURI-PATNA) 18.08 & 25.08 6 07029 (AGARTALA-SECUNDERABAD) 18.08 & 25.08 – 07030 (SECUNDERABAD-AGARTALA) 21.08 & 28.08 7 07047 (DIBRUGARH-SECUNDERABAD) 17.08 & 24.08 – 07046 (SECUNDERABAD-DIBRUGARH) 21.08 & 28.08 8 07166 (CUTTACK-HYDERABAD) 23.08 & 30.08 – 07165 (HYDERABAD-CUTTACK) 22.08 & 29.08, 9 08011 (BHANJAPUR-PURI) 24.08 & 26.08 – 08012 (PURI-BHANJAPUR) 25.08 & 27.08 10 08411 (BALASORE-BHUBANESWAR) 17.08 to 30.08 – 08412 (BHUBANESWAR-BALASORE) 16.08 to 29.08 11 08413 (TALCHER-PURI) 17.08 to 30.08 – 08414 (PURI-TALCHER) 16.08 to 29.08 12 08415 (JALESWAR-PURI) MEMU 24.08 to 30.08 – 08416 PURI-JALESWAR MEMU 23.08 TO 29.08 13 08445 (CUTTACK-PARADEEP) 20.08 to 29.08 – 08446 (PARADEEP-CUTTACK) 20.08 TO 29.08 14 08440 (PATNA-PURI) 20.08 & 27.08 – 08439 (PURI-PATNA) 19.08 & 26.08 15 08441 (BHUBANESWAR-BRAHMAPUR) 17.08 to 30.08 – 08442 (BRAHMAPUR-BHUBANESWAR) 16.08 to 29.08 16 08443 (BHUBANESWAR-PALASA) 17.08 to 30.08 – 08444 (PALASA-BHUBANESWAR) 16.08 to 29.08 17 12145 (LTT MUMBAI-PURI) 20.08 – 12146 (PURI-LTT MUMBAI) 22.08 18 12254 (BHAGALPUR-YESVANTPUR) 16.08 & 23.08 – 12253 (YESVANTPUR-BHAGALPUR) 19.08 & 26.08 19 12277 (HOWRAH-PURI) 17.08 to 29.08 – 12278 (PURI-HOWRAH) 17.08 to 29.08 20 12282 (NEW DELHI-BHUBANESWAR) 17.08 & 24.08 – 12281 (BHUBANESWAR-NEW DELHI) 16.08 & 23.08 21 12504 (AGARTALA-BANGALORE CANT) 22.08 & 26.08 – 12503 (BANGALORE CANT-AGARTALA) 22.08 & 25.08 22 12508 (SECUNDERABADL-THIRUVANANTAPURAM) 17.08 & 24.08 – 12507 (THIRUVANANTAPURAM-SECUNDERABADL) 22.08 23 12510 (GUWAHATI-BANGALORE CANT) 20.08,21.08,22.08,27.08,28.08 & 29.08 – 12509 (BANGALORE CANT-GUWAHATI) 16.08, 17.08, 18.08, 23.08, 24.08 & 25.08 24 12514 (GUWAHATI-SECUNDERABAD) 17.08 & 24.08 – 12513 (SECUNDERABAD-GUWAHATI) 19.08 & 26.08 25 12516 (SECUNDERABADL-COIMBATORE) 15.08 & 22.08 – 12515 (COIMBATORE-SECUNDERABADL) 20.08 & 27.08 26 12660 (SHALIMAR-NAGERCOIL) 16.08 & 23.08 – 12659 (NAGERCOIL-SHALIMAR) 20.08 & 27.08 27 12663 (HOWRAH-TIRUCHCHIRAPALLI) 24.08 & 27.08 – 12664 (TIRUCHCHIRAPALLI-HOWRAH) 18.08, 28 12665 (HOWRAH-KANYAKUMARI) 21.08 & 28.08 – 12666 (KANYAKUMARI-HOWRAH) 19.08 & 26.08 29 12773 (SHALIMAR-SECUNDERABAD) 23.08 & 30.08 – 12774 (SECUNDERABAD-SHALIMAR) 22.08 & 29.08 30 12821 (SHALIMAR-PURI) 18.08 to 29.08 – 12822 (PURI-SHALIMAR) 17.08 to 29.08 31 12830 (BHUBANESWAR-CHENNAI CENTRAL) 24.08 – 12829 (CHENNAI CENTRAL-BHUBANESWAR) 25.08 32 12845 (BHUBANESWAR-SMVT BENGALURU BENGALURU) 20.08 & 27.08 – 12846 (BANGALORE CANT-BHUBANESWAR) 21.08 & 28.08 33 12867 (HOWRAH-PUDUCHERY) 20.08 & 27.08 – 12868 (PUDUCHERY-HOWRAH) 16.08 & 23.08 34 12879 (LTT MUMBAI-BHUBANESWAR) 23.08, 26.08 & 30.08 – 12880 (BHUBANESWAR-LTT MUMBAI) 21.08, 24.08 & 28.08 35 12881 (SHALIMAR-PURI) 22.08, 24.08 & 29.08 – 12882 (PURI-SHALIMAR) 21.08, 23.08 & 28.08 36 12887 (SHALIMAR-PURI) 21.08 & 28.08 – 12888 (PURI-SHALIMAR) 20.08 & 27.08 37 12895 (SHALIMAR-PURI) 18.08 & 25.08 – 12896 (PURI-SHALIMAR) 17.08 & 24.08 38 12898 (BHUBANESWAR-PUDUCHERY) 22.08 & 29.08 – 12897 (PUDUCHERY-BHUBANESWAR) 23.08 & 30.08 39 12993 (GANDHIDHAM-PURI) 18.08 & 25.08 – 12994 (PURI-GANDHIDHAM) 21.08 & 28.08 40 15228 (MUZAFFARPUR-SMVT BENGALURU) 21.08 & 28.08 – 15227 (SMVT BENGALURU BENGALURU-MUZAFFARPUR) 17.08 & 24.08 41 15630 (SILGHAT TOWN-TAMBARAM) 18.08 & 25.08 – 15629 (TAMBARAM-SILGHAT TOWN) 21.08 & 28.08 42 15640 (KAMAKHYA-PURI) 20.08 & 27.08 – 15639 (PURI-KAMAKHYA) 22.08 & 29.08 43 15644 (KAMAKHYA-PURI) 17.08 & 24.08 – 15643 (PURI-KAMAKHYA) 19.08 & 26.08 44 15930 (NEW TINSUKIA-TAMBARAM) 21.08 & 28.08 – 15929 (TAMBARAM-NEW TINSUKIA) 17.08 & 24.08 45 18021 (KHARAGPUR-KHURDA ROAD) 17.08 to 29.08 – 18022 (KHURDA ROAD-KHARAGPUR) 17.08 to 29.08 46 18047 (SHALIMAR-VASCO-DA-GAMA) 21.08, 22.08, 24.8, 26.08, 28.08 & 29.08 – 18048 (VASCO-DA-GAMA-SHALIMAR) 17.08, 18.08, 20.08, 22.08, 24.08 & 25.08 47 18117 (ROURKELA-GUNUPUR) 19.08 to 29.08 – 18118 (GUNUPUR-ROURKELA) 20.08 to 30.08 48 18125 (ROURKELA-PURI) 23.08 to 29.08 – 18126 (PURI-ROURKELA) 24.08 to 30.08 49 18420 (JAYNAGAR-PURI) 19.08 & 26.08 – 18419 (PURI-JAYNAGAR) 17.08 & 24.08 50 18447 (BHUBANESWAR-JAGADALPUR) 22.08 to 29.08 – 18448 (JAGADALPUR-BHUBANESWAR) 23.08 to 30.08 51 18450 (PATNA-PURI) 16.08, 23.08 & 30.08 – 18449 (PURI-PATNA) 14.08, 21.08 & 28.08 52 20471 (BIKANER-PURI) 20.08 & 27.08 – 20472 (PURI-BIKANER) 23.08 & 30.08 53 20814 (JODHPUR-PURI) 26.08, – 20813 (PURI-JODHPUR) 23.08, 54 20815 (TATA-VISAKHAPATNAM) 21.08 & 28.08 – 20816 (VISAKHAPATNAM-TATA) 20.08 & 27.08 55 20824 (AJMER-PURI) 17.08, 22.08, 24.08 & 29.08 – 20823 (PURI-AJMER) 17.08, 21.08, 24.08 & 28.08 56 20858 (SAI NAGAR SHIRDI-PURI) 20.08 & 27.08 – 20857 (PURI-SAI NAGAR SHIRDI) 18.08 & 25.08 57 20889 (HOWRAH-TIRUPATI) 19.08 & 26.08 – 20890 (TIRUPATI-HOWRAH) 20.08 & 27.08 58 20896 (BHUBANESWAR-RAMESWARAM) 18.08 & 25.08 – 20895 (RAMESWARAM-BHUBANESWAR) 20.08 & 27.08 59 20917 (INDORE-PURI) 22.08 – 20918 (PURI-INDORE) 24.08 60 22201 (SEALDAH-PURI) 16.08, 18.08, 21.08, 23.08, 25.08 & 28.08 – 22202 (PURI-SEALDAH) 17.08, 19.08, 22.08, 24.08, 26.08 & 29.08 61 22306 (JASIDIH-SMVT BENGALURU) 18.08 & 25.08 – 22305 (SBC-JASIDIH) 20.08 & 27.08 62 22502 (NEW TINSUKIA-SBC) 18.08 & 25.08 – 22501 (SBC-NEW TINSUKIA) 22.08 & 29.08 63 22603 (KHARAGPUR-VILLUPURAM) 17.08 & 24.08 – 22604 (VILLUPURAM-KHARAGPUR) 15.08 & 22.8, 64 22605 (PURULIA-VILLUPURAM) 21.08, 25.08 & 28.08 – 22606 (VILLUPURAM-PURULIA) 16.08, 19.08, 23.08 & 26.08 65 22612 (NEW JALPAIGURI-CHENNAI CENTRAL) 18.08 & 25.08 – 22611 (CHENNAI CENTRAL-NEW JALPAIGURI) 16.08 & 23.08 66 22642 (SHALIMAR-THIRUVANANTAPURAM) 20.08 & 22.08 – 22641 (THIRUVANANTAPURAM-SHALIMAR) 17.08, 19.08, 24.08 & 26.08 67 22644 (PATNA-ERNAKULAM) 17.08, 18.08, 24.08 & 25.08, – 22643 (ERNAKULAM-PATNA) 15.08, 21.08 & 22.08, 68 22806 (ANAND VIHAR-BHUBANESWAR) 21.08 & 28.08 – 22805 (BHUBANESWAR-ANAND VIHAR) 19.08 & 26.08 69 22807 (SANTRAGACHHI-CHENNAI CENTRAL) 18.08, 22.08 & 25.08, – 22808 (CHENNAI CENTRAL-SANTRAGACHHI) 17.08, 20.08, 24.08 & 27.08 70 22809 (PARADEEP-VISAKHAPATNAM) 21.08 & 28.08 – 22810 (VISAKHAPATNAM-PARADEEP) 20.08 & 27.08 71 22817 (HOWRAH-MYSORE) 18.08 & 25.08 – 22818 (MYSORE-HOWRAH) 20.08 & 27.08 72 22841 (SANTRAGACHHI-TAMBARAM) 21.08 & 28.08 – 22842 (TAMBARAM-SANTRAGACHHI) 16.08 & 23.08 73 22849 (SHALIMAR-SECUNDERABAD) 23.08 – 22850 (SECUNDERABAD-SHALIMAR) 18.08 & 25.08 74 22851 (SANTRAGACHHI-MANGALORE) 17.08 & 24.08 – 22852 (MANGALORE-SANTRAGACHHI) 19.8 & 26.08 75 22853 (SHALIMAR-VISAKHAPATNAM) 22.08 – 22854 (VISAKHAPATNAM-SHALIMAR) 23.08 76 22855 (SANTRAGACHHI-TIRUPATI) 20.08 & 27.08 – 22856 (TIRUPATI-SANTRAGACHHI) 21.08 & 28.08 77 22865 (LTT MUMBAI-PURI) 24.08 – 22866 (PURI-LTT MUMBAI) 22.08 78 22871 (BHUBANESWAR-TIRUPATI) 20.08 & 27.08 – 22872 (TIRUPATI-BHUBANESWAR) 21.08 & 28.08 79 22873 (DIGHA-VISAKHAPATNAM) 18.08 & 25.08 – 22874 (VISAKHAPATNAM-DIGHA) 17.08 & 24.08 80 22877 (HOWRAH-ERNAKULAM) 19.08 & 26.08 – 22878 (ERNAKULAM-HOWRAH) 21.08, 81 22879 (BHUBANESWAR-TIRUPATI) 19.08 & 26.08 – 22880 (TIRUPATI-BHUBANESWAR) 20.08 & 27.08 82 22882 (BHUBANESWAR-PUNE) 22.08 & 29.08 – 22881 (PUNE-BHUBANESWAR) 24.08 & 31.08 83 22887 (HOWRAH-SMVT BENGALURU BENGALURU) 22.08 & 29.08 – 22888 (YESVANTPUR-HOWRAH) 17.08 & 24.08 84 22889 (DIGHA-PURI) 20.08 & 27.08 – 22890 (PURI-DIGHA) 19.08 & 29.08 85 22909 (VALSAD-PURI) 24.08 – 22910 (PURI-VALSAD) 27.08

Short-Termination/Short-Origination (Partial Cancellation) on Date from journey commencing from Originating Station:

Sl. Train No. (From-To) Remarks – Train No. (From-To) Remarks 1 08421 (CUTTACK-GUNUPUR) 20.08 TO 29.08 Originate from Khurda Road instead of Cuttack – 08422 (GUNUPUR-CUTTACK) 20.08 TO 29.08 Will Run up to Khurda Road instead of Cuttack 2 08429 (BHUBANESWAR-NUAGAON ROAD) 24.08 TO 29.08 Originate from Khurda Road instead of Bhubaneswar – 08430 (NUAGAON ROAD-BHUBANESWAR) 24.08 TO 29.08 Will Run up to Khurda Road instead of Bhubaneswar 3 08533 (CUTTACK-PALASA) 21.08 TO 29.08 Originate from Khurda Road instead of Palasa – 08534 (PALASA-CUTTACK) 21.08 TO 29.08 Will Run up to Khurda Road instead of Cuttack 4 11020 (BHUBANESWAR-CSMT) 24.08 TO 30.08 Originate from Khurda Road instead of Bhubaneswar – 11019 (CSMT-BHUBANESWAR) 22.08 TO 28.08 Will Run up to Khurda Road instead of Bhubaneswar 5 12073 (HOWRAH-BHUBANESWAR) 23.08 TO 29.08 Will Run up to Bhubaneswar New instead of Bhubaneswar – 12074 (BHUBANESWAR-HOWRAH) 24.08 TO 29.08 Originate from Bhubaneswar New instead of Bhubaneswar 6 12703 (HOWRAH-SECUNDERABAD) 17.08 TO 30.08 Originate from Brahmapur instead of Howrah – 12704 (SECUNDERABAD-HOWRAH) 16.08.2023 TO 29.08 Will Run up to Brahmapur instead of Howrah 7 17015 (BHUBANESWAR-SECUNDERABAD) 24.08 TO 30.08 Originate from Khurda Road instead of Bhubaneswar – 17016 (SECUNDERABAD-BHUBANESWAR) 22.08 TO 28.08 Will Run up to Khurda Road instead of Bhubaneswar 8 18423 (BHUBANESWAR-NAYAGARH TOWN) 24.08 TO 29.08 Originate from Khurda Road instead of Bhubaneswar – 18424 (NAYAGARH TOWN-BHUBANESWAR) 24.08 TO 29.08 Will Run up to Khurda Road instead of Bhubaneswar 9 22819 (BHUBANESWAR-VISAKHAPATNAM) 24.08 TO 30.08 Originate from Khurda Road instead of Bhubaneswar – 22820 (VISAKHAPATNAM-BHUBANESWAR) 23.08 TO 29.08 Will Run up to Khurda Road instead of Bhubaneswar 10 22839 (ROURKELA-BHUBANESWAR) 24.08 TO 29.08 Will Run up to Bhubaneswar New instead of Bhubaneswar – 22840 (BHUBANESWAR-ROURKELA) 27.08 TO 29.08 Originate from Bhubaneswar New instead of Bhubaneswar 11 12894 (VALSAD-BHUBANESWAR) 24.08 to 29.08 Will Run up to Bhubaneswar New instead of Bhubaneswar – 12893 (BHUBANESWAR-VALSADGR) 24.08 to 29.08 Originate from Bhubaneswar New instead of Bhubaneswar 12 13.08 12146 15.08

DIVERSION OF TRAINS: