South Africa announces squad for Australia ODI series
South Africa have announced its 16-member squad for three day ODI series against Australia which is scheduled to start from September 24
New Delhi: South Africa has announced its 16-member squad for three day ODI series against Australia which is scheduled to start from September 24.
The team will be led by Temba Bavuma.
Gerald Coetzee, fast bowler has returned to the ODI setup first time after 2023 World Cup. Aiden Markram to play second and third ODIs.
The players that have been left out from the squad are Kagiso Rabada because of hamstring injury and Dewald Brevis for concentration on first-class cricket.
The matches will be played on September 24 in Durban, September 27 in Johannesburg and September 30 in Potchefstroom.
South Africa squad: Temba Bavuma (c), Ottneil Baartman, Corbin Bosch, Matthew Breetzke, Gerald Coetzee, Quinton de Kock, Tony de Zorzi, Bjorn Fortuin, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kwena Maphaka, Aiden Markram, David Miller, Lungi Ngidi, Ryan Rickelton and Tristan Stubbs.