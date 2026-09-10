South Africa’s Jordan Hermann becomes fastest to score 150 runs in ODI debut
South Africa opener Jordan Hermann while playing against Namibia achieved a milestone of fastest 150 run scorer in ODI debut match
New Delhi: South Africa opener Jordan Hermann while playing against Namibia achieved a milestone of fastest 150 run scorer in ODI debut match in Windhoek, Namibia. This milestone was achieved in the first day of three match series.
South Africa’s Jordan Hermann achieved 150 runs in 126 ball deliveries. He had built a 190-run partnership with Tony de Zorzi. Zorzi scored 72 runs.
The 24-year-old batter failed to break Matthew Breetzke’s record of scoring 150 runs in his debut with just 148 balls. Matthew and Jordan are the only two batters to score such runs in their debut match.
Namibia (Playing XI): Malan Kruger, Louren Steenkamp, Alexander Volschenk, Jan Frylinck, Gerhard Erasmus (c), Zane Green (wk), JJ Smit, Ruben Trumpelmann, Jack Brassell, Max Heingo, Bernard Scholtz
South Africa (Playing XI): Jordan Hermann, Connor Esterhuizen, Tony de Zorzi, Dewald Brevis, Rubin Hermann (wk), Jason Smith, Corbin Bosch, Duan Jansen, Bjorn Fortuin (c), Prenelan Subrayen, Kwena Maphak