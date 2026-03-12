IPL 2026: Know schedule for 20 matches
Know schedule for all 10 teams of IPL 2026 for all 20 matches that are scheduled to be played from March 28.
IPL 2026 schedule for 20 matches:
- March 28: Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad from 7.30 PM onwards
- March 29: Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders from 7.30 PM onwards
- March 30: Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings from 7.30 PM onwards
- March 31: Punjab Kings vs Gujarat Titans from 7.30 PM onwards
- April 1: Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals from 7.30 PM onwards
- April 2: Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad from 7.30 PM onwards
- April 3: Chennai Super Kings vs Punjab Kings from 7.30 PM onwards
- April 4: Delhi Capitals vs Mumbai Indians from 7.30 PM onwards
- April 4: Gujarat Titans vs Rajasthan Royals from 7.30 PM onwards
- April 5: Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants from 7.30 PM onwards
- April 5: Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings from 7.30 PM onwards
- April 6: Kolkata Knight vs Punjab Kings from 7.30 PM onwards
- April 7: Rajasthan Royals vs Mumbai Indians from 7.30 PM onwards
- April 8: Delhi Capitals vs Gujarat Titans from 7.30 PM onwards
- April 9: Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants from 7.30 PM onwards
- April 10: Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru from 7.30 PM onwards
- April 11: Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad from 7.30 PM onwards
- April 11: Chennai Super Kings vs Delhi Capitals from 7.30 PM onwards
- April 12: Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans from 7.30 PM onwards
- April 12: Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru from 7.30 PM onwards
