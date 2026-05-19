India squad for ODI, Test against Afghanistan announced, Virat & Rohit return
New Delhi: India national cricket team’s squad announcement for the upcoming Test match and three-match ODI series against Afghanistan national cricket team has been announced by BCCI today. The squad will be led by Shubman Gill.
Virat Kohli and Rohit Sharma returns to the 3-day ODI series. The inclusion of Rohit Sharma and Hardik Pandya decision still remains subject to fitness clearance.
Ravindra Jadeja has not been named in both ODI as well as test cricket against Afghanistan national cricket team. Ishan Kishan has been chosen over Sanju Samson.
Jasprit Bumrah left out from the formats, 3-day ODI series as well as 5-days Tests.
Gurnoor Brar, Harsh Dubey and Prince Yadav makes up their place in the ODI squad for the upcoming series.
India probable squad for Test: Shubman Gill (captain), Yashasvi Jaiswal, KL Rahul (vice-captain), Sai Sudharsan, Rishabh Pant, Devdutt Padikkal, Nitish Kumar Reddy, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Prasidh Krishna, Harpreet Brar, Suthar, Harsh Dubey, Dhruv Jurel.
India’s probable squad for ODI series: India ODI squad: Shubman Gill, Rohit Sharma, Virat Kohli, Shreyas Iyer (vc), KL Rahul, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Nitish Kumar Reddy, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Arshdeep Singh, Prasidh Krishna, Prince Yadav, Gurnoor Brar, Harsh Dubey