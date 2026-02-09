BCCI announces Annual Player Contracts, moves Kohli and Rohit to “Grade B”
The Board of Control for Cricket in India (BCCI) announced the Annual Player Contracts for Team India senior men and women teams for the 2025-26 season.
Mumbai: The Board of Control for Cricket in India (BCCI) announced the Annual Player Contracts for Team India senior men and women teams for the 2025-26 season.
As announced by the BCCI, the Grade A+ category has been abolished for the 2025-26 season i.e from October 1, 2025 to September 30, 2026.
The major development of the announcement is that two veteran cricketers Virat Kohli and Rohit Sharma have been moved to ‘Grade B’ of the contract.
While, only three players of the Men’s team namely Shubman Gill, Jasprit Bumrah and Ravindra Jadeja have been placed in Grade A, the women team players Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues and Deepti Sharma featured in the top bracket.
Check the full list of Team India (Senior Men) Annual Contracts 2025-26:
Team India (Senior Men) Annual Contracts 2025-26:
Grade A:
- Shubman Gill,
- Jasprit Bumrah,
- Ravindra Jadeja
Grade B:
- Washington Sundar,
- Rohit Sharma,
- Virat Kohli,
- KL Rahul,
- Mohammed Siraj,
- Hardik Pandya,
- Rishabh Pant,
- Kuldeep Yadav,
- Yashasvi Jaiswal,
- Suryakumar Yadav,
- Shreyas Iyer
Grade C:
- Axar Patel,
- Tilak Varma,
- Rinku Singh,
- Shivam Dube,
- Sanju Samson,
- Arshdeep Singh,
- Prasidh Krishna,
- Akash Deep,
- Dhruv Jurel,
- Harshit Rana,
- Varun Chakaravarthy,
- Nitish Kumar Reddy,
- Abhishek Sharma,
- Sai Sudharsan,
- Ravi Bishnoi,
- Ruturaj Gaikwad
Team India (Senior Women) Annual Contracts 2025-26:
Grade A:
- Harmanpreet Kaur,
- Smriti Mandhana,
- Jemimah Rodrigues,
- Deepti Sharma.
Grade B:
- Renuka Thakur,
- Shafali Verma,
- Richa Ghosh,
- Sneh Rana
Grade C:
- Radha Yadav,
- Amanjot Kaur,
- Pratika Rawal,
- Kranti Gaud,
- Uma Chetry,
- Arundhati Reddy,
- Sree Charani,
- Yastika Bhatia,
- Harleen Deol,
- Kashvee Gautam,
- G Kamalini,
- Vaishnavi Sharma,
- Tejal Hasabnis