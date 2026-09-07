Asian Games 2026: India’s key events and schedule in Aichi-Nagoya
Check India’s key events, sports and schedule at the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya, as Indian athletes prepare to compete across disciplines.
New Delhi: The Asian Games 2026 will be held in Aichi-Nagoya, Japan, from September 19 to October 4, with India set to field athletes across several sporting disciplines as the country looks to build on its performances in previous editions, according to Olympics.com.
Sporting action at the continental multi-sport event will begin on September 10, nine days ahead of the opening ceremony. India’s campaign is scheduled to begin with teqball on September 17, while the Indian women’s cricket team will face Japan in the quarter-finals on September 18.
India will defend its men’s and women’s titles in cricket and kabaddi, while the Indian men’s hockey team will also enter the Games as defending champions.
Two-time Olympic medallist PV Sindhu will headline India’s badminton challenge, with the competition scheduled to begin at the Ichinomiya City Municipal Gymnasium from September 20, according to Olympics.com.
Olympic medallist Mirabai Chanu will lead India’s five-member weightlifting squad, while double Olympic medallist Manu Bhaker will be among the country’s leading shooters. Paris 2024 bronze medallist Aman Sehrawat will represent India in wrestling.
India’s boxing contingent will enter the Asian Games on the back of a record-breaking Commonwealth Games campaign, where Indian boxers won 10 medals, including seven gold and three silver.
Olympic medallist Lovlina Borgohain and Commonwealth Games champion Sakshi Chaudhary are among the Indian boxers set to compete in Aichi-Nagoya.
Athletics will be another major focus for India, with more than 70 Indian track and field athletes expected to compete in events scheduled from September 24 to 29.
With several Olympic and Commonwealth Games medallists in its ranks, India will look to put up a strong showing across disciplines and defend its titles in key team sports at the Aichi-Nagoya Asian Games.
Asian Games 2026 India schedule, according to Olympics.com:
Asian Games 2026 archery schedule
September 26 to 29
Recurve and compound events
September 30 to October 1
Compound events – medal rounds
October 2 to 3
Recurve events – medal rounds
Asian Games 2026 artistic gymnastics schedule
September 22, Tuesday
Women’s all-around and vault – qualification
September 23, Wednesday
Women’s all-around – final (subject to qualification)
September 24, Thursday
Women’s vault – final (subject to qualification)
Asian Games 2026 athletics schedule
September 24, Thursday
Women’s heptathlon – 100m hurdles
Women’s heptathlon – high jump
Women’s heptathlon – shot put
Women’s heptathlon – 200m
Men’s triple jump – qualifying round
Men’s high jump – qualifying round
Men’s 100m – round 1
Mixed 4x400m relay – heats
Women’s triple jump – final
Mixed 4x400m relay – final
Women’s 10,000m – final
September 25, Friday
Women’s heptathlon – long jump
Women’s heptathlon – javelin throw
Women’s heptathlon – 800m
Women’s 400m – round 1
Men’s 400m – round 1
Men’s 400m – semi-finals
Men’s 100m – semi-finals
Women’s shot put – final
Women’s pole vault – final
Men’s 100m – final
Men’s 10,000m – final
Men’s hammer throw – final
September 26, Saturday
Men’s marathon – final
Men’s decathlon – 100m
Men’s decathlon – long jump
Men’s decathlon – shot put
Men’s decathlon – high jump
Men’s decathlon – 400m
Men’s javelin throw – qualifying round
Women’s 200m – round 1
Women’s 200m – semi-finals
Men’s 200m – round 1
Men’s 200m – semi-finals
Women’s long jump – qualifying round
Women’s 100m hurdles – round 1
Men’s 1500m – round 1
Men’s shot put – final
Men’s triple jump – final
Women’s 400m – final
Men’s 400m – final
Women’s 1500m – final
September 27, Sunday
Women’s marathon race walk – final
Men’s decathlon – 110m hurdles
Men’s decathlon – discus throw
Men’s decathlon – pole vault
Men’s decathlon – javelin throw
Men’s decathlon – 1500m
Women’s high jump – qualifying round
Women’s 400m hurdles – round 1
Men’s 400m hurdles – round 1
Men’s long jump – qualifying round
Men’s 800m – round 1
Women’s 4x100m relay – heats
Men’s high jump – final
Women’s long jump – final
Women’s 200m – final
Men’s 200m – final
Women’s 100m hurdles – final
Women’s javelin throw – final
Women’s 3000m steeplechase – final
September 28, Monday
Women’s 800m – round 1
Mixed 4x100m relay – heats
Men’s 4x400m relay – heats
Women’s discus throw – final
Women’s 400m hurdles – final
Men’s 400m hurdles – final
Men’s 3000m steeplechase – final
Men’s long jump – final
Men’s 1500m – final
Men’s javelin throw – final
Women’s 5000m – final
Women’s 4x100m relay – final
September 29, Tuesday
Men’s pole vault – final
Women’s high jump – final
Women’s hammer throw – final
Women’s 800m – final
Men’s 800m – final
Men’s 5000m – final
Mixed 4x100m relay – final
Women’s 4x400m relay – final
Men’s 4x400m relay – final
Asian Games 2026 badminton schedule
September 20, Sunday
Men’s team – preliminary round
Women’s team – preliminary round
September 21, Monday
Men’s team – preliminary round
Women’s team – preliminary round
September 22, Tuesday
Men’s team – quarter-finals
Women’s team – quarter-finals
September 23, Wednesday
Men’s team – semi-finals
Women’s team – semi-finals
September 24, Thursday
Men’s team – final
Women’s team – final
September 25, Friday
Men’s singles – preliminary rounds
Women’s singles – preliminary rounds
Men’s doubles – preliminary rounds
Women’s doubles – preliminary rounds
Mixed doubles – preliminary rounds
September 26, Saturday
Men’s singles – preliminary rounds
Women’s singles – preliminary rounds
Men’s doubles – preliminary rounds
Women’s doubles – preliminary rounds
Mixed doubles – preliminary rounds
September 27, Sunday
Men’s singles – quarter-finals
Women’s singles – quarter-finals
Men’s doubles – quarter-finals
Women’s doubles – quarter-finals
Mixed doubles – quarter-finals
September 28, Monday
Men’s singles – semi-finals
Women’s singles – semi-finals
Men’s doubles – semi-finals
Women’s doubles – semi-finals
Mixed doubles – semi-finals
September 29, Tuesday
Men’s singles – final
Women’s singles – final
Men’s doubles – final
Women’s doubles – final
Mixed doubles – final
Asian Games 2026 boxing schedule
September 21, Monday
Men’s 90kg – preliminary rounds
Men’s +90kg – preliminary rounds
Men’s 70kg – preliminary rounds
September 22, Tuesday
Women’s 51kg – preliminary rounds
Women’s 54kg – preliminary rounds
Men’s 55kg – preliminary rounds
September 23, Wednesday
Men’s 60kg – preliminary rounds
Men’s 80kg – preliminary rounds
September 24, Thursday
Men’s 70kg – preliminary rounds
Women’s 51kg – preliminary rounds
Women’s 65kg – preliminary rounds
September 25, Friday
Men’s 60kg – preliminary rounds
Men’s +90kg – preliminary rounds
Women’s 54kg – preliminary rounds
September 26, Saturday
Men’s 55kg – preliminary rounds
Men’s 90kg – preliminary rounds
Women’s 60kg – preliminary rounds
September 27, Sunday
Men’s 80kg – preliminary rounds
Women’s 54kg – preliminary rounds
Men’s 60kg – preliminary rounds
Men’s +90kg – preliminary rounds
Women’s 65kg – preliminary rounds
September 28, Monday
Men’s 70kg – preliminary rounds
Women’s 51kg – preliminary rounds
Women’s 75kg – preliminary rounds
Men’s 55kg – preliminary rounds
Men’s 90kg – preliminary rounds
Women’s 60kg – preliminary rounds
September 29, Tuesday
Men’s 60kg – semi-finals
Men’s 80kg – semi-finals
Men’s +90kg – semi-finals
Women’s 54kg – semi-finals
Women’s 65kg – semi-finals
September 30, Wednesday
Men’s 55kg – semi-finals
Men’s 70kg – semi-finals
Men’s 90kg – semi-finals
Women’s 51kg – semi-finals
Women’s 60kg – semi-finals
Women’s 75kg – semi-finals
October 2, Friday
Men’s 55kg – final
Men’s 60kg – final
Men’s 70kg – final
Men’s 80kg – final
Men’s 90kg – final
Men’s +90kg – final
Women’s 51kg – final
Women’s 54kg – final
Women’s 60kg – final
Women’s 65kg – final
Women’s 75kg – final
Asian Games 2026 canoe/kayak schedule
September 23 to 26
Men’s kayak single 500m
Men’s kayak double 500m
Men’s kayak four 500m
Men’s canoe double 500m
Women’s canoe single 200m
Women’s canoe double 500m
Women’s kayak double 500m
Women’s kayak four 500m
Mixed kayak double 500m
Mixed canoe double 500m
September 29 to October 2
Men’s kayak single slalom
Women’s canoe single slalom
Men’s kayak cross
Women’s kayak cross
Asian Games 2026 MMA schedule
September 20 to 22
Men’s traditional MMA -77kg
Women’s traditional MMA -60kg
Asian Games 2026 kurash schedule
September 27 to 29
Men’s kurash -66kg
Men’s kurash +90kg
Women’s kurash -57kg
Women’s kurash -78kg
Asian Games 2026 cricket schedule
September 18, Friday
India vs Japan – women’s quarter-final
September 20, Sunday
Women’s semi-final (subject to qualification)
September 22, Tuesday
Women’s bronze medal match/final (subject to qualification)
September 28, Monday
India vs Group A runner-up – men’s quarter-final
October 1, Thursday
Men’s semi-final (subject to qualification)
October 3, Saturday
Men’s bronze medal match/final (subject to qualification)
Asian Games 2026 track cycling schedule
September 29 to October 2
Men’s sprint
Men’s team sprint
Men’s keirin
Men’s omnium
Men’s Madison
Women’s sprint
Women’s team sprint
Women’s keirin
Women’s team pursuit
Women’s omnium
Women’s Madison
Asian Games 2026 equestrian schedule
September 21, Monday
Eventing individual and team – dressage
September 22, Tuesday
Eventing individual and team – cross-country
September 23, Wednesday
Eventing individual and team – jumping and medal contests
September 25, Friday
Dressage team – final
Dressage individual – qualification
September 26, Saturday
Dressage individual – qualification
September 27, Sunday
Dressage individual – final
Asian Games 2026 esports schedule
September 23, Wednesday
eFootball
September 26, Saturday
Puyo Puyo Champions
September 27, Sunday
Pokémon UNITE
October 2, Friday
League of Legends
Asian Games 2026 fencing schedule
September 22, Tuesday
Men’s foil individual
Women’s épée individual
September 23, Wednesday
Women’s foil individual
Men’s sabre individual
September 24, Thursday
Women’s sabre individual
September 25, Friday
Men’s foil team
Women’s épée team
September 26, Saturday
Women’s foil team
Men’s sabre team
September 27, Sunday
Women’s sabre team
Asian Games 2026 golf schedule
September 30, Wednesday
Men’s individual and team – round 1
Women’s individual and team – round 1
October 1, Thursday
Men’s individual and team – round 2
Women’s individual and team – round 2
October 2, Friday
Men’s individual and team – round 3
Women’s individual and team – round 3
October 3, Saturday
Men’s individual and team – final round
Women’s individual and team – final round
Asian Games 2026 hockey schedule
September 20, Sunday
India vs Indonesia – men’s Pool A
India vs Uzbekistan – women’s Pool B
September 21, Monday
India vs Indonesia – women’s Pool B
September 22, Tuesday
India vs Sri Lanka – men’s Pool A
September 23, Wednesday
Thailand vs India – women’s Pool B
September 24, Thursday
Korea vs India – men’s Pool A
September 25, Friday
Japan vs India – women’s Pool B
September 26, Saturday
Japan vs India – men’s Pool A
September 27, Sunday
India vs Singapore – women’s Pool B
September 28, Monday
India vs Bangladesh – men’s Pool A
September 30, Wednesday
Women’s semi-final/classification match (subject to qualification)
October 1, Thursday
Men’s semi-final/classification match (subject to qualification)
October 2, Friday
Women’s medal/classification match (subject to qualification)
October 3, Saturday
Men’s medal/classification match (subject to qualification)
Asian Games 2026 judo schedule
September 30, Wednesday
Women’s -48kg – preliminary rounds and medal contests
October 1, Thursday
Women’s -57kg – preliminary rounds and medal contests
Women’s -70kg – preliminary rounds and medal contests
Asian Games 2026 kabaddi schedule
September 21, Monday
Japan vs India – men’s Group A
Bangladesh vs India – women’s Group A
September 22, Tuesday
Republic of Korea vs India – men’s Group A
September 23, Wednesday
Bangladesh vs India – men’s Group A
Iran vs India – women’s Group A
September 24, Thursday
Chinese Taipei vs India – men’s Group A
Japan vs India – women’s Group A
September 25, Friday
Men’s semi-final (subject to qualification)
Women’s semi-final (subject to qualification)
September 26, Saturday
Women’s final (subject to qualification)
Men’s final (subject to qualification)
Asian Games 2026 karate schedule
September 22, Tuesday
Women’s kumite -55kg – elimination and medal contests
Men’s kumite -84kg – elimination and medal contests
Asian Games 2026 rowing schedule
September 20, Sunday
Men’s single sculls – heats
Men’s double sculls – heats
Men’s pair – heats
Men’s four – heats
Women’s four – heats
Men’s single sculls – quarter-finals (subject to qualification)
Men’s double sculls – quarter-finals (subject to qualification)
September 21, Monday
Men’s quadruple sculls – heats
Lightweight men’s double sculls – heats
September 22, Tuesday
Indian rowing events – semi-finals (subject to qualification)
September 23, Wednesday
Men’s single sculls – final (subject to qualification)
Men’s double sculls – final (subject to qualification)
Men’s pair – final (subject to qualification)
Men’s four – final (subject to qualification)
Women’s four – final (subject to qualification)
September 24, Thursday
Men’s quadruple sculls – final (subject to qualification)
Lightweight men’s double sculls – final (subject to qualification)
Asian Games 2026 rugby sevens schedule
October 1, Thursday
Women’s preliminary round
October 2, Friday
Women’s preliminary round
October 3, Saturday
Women’s semi-finals, classification and medal matches (subject to qualification)
Asian Games 2026 sailing schedule
September 26 to October 3
Men’s dinghy
Men’s skiff
Women’s dinghy
Women’s skiff
Women’s windsurfing
Girls’ dinghy
Mixed dinghy
Asian Games 2026 sepaktakraw schedule
September 20 to 25
Men’s team regu – preliminary and medal rounds
September 27 to 29
Women’s doubles – preliminary and medal rounds
September 30 to October 3
Men’s quadrant – preliminary and medal rounds
Women’s quadrant – preliminary and medal rounds
Asian Games 2026 shooting schedule
September 20, Sunday
Women’s 10m air rifle individual and team – qualification
Women’s 10m air rifle individual – final
September 21, Monday
Men’s 10m air rifle individual and team – qualification
Men’s 10m air rifle individual – final
Men’s skeet – qualification
Women’s skeet – qualification
September 22, Tuesday
10m air rifle mixed team – qualification and medal rounds
Men’s skeet – qualification
Women’s skeet – qualification
September 23, Wednesday
Women’s 10m air pistol individual and team – qualification
Women’s 10m air pistol individual – final
Men’s skeet – qualification and final
Women’s skeet – qualification and final
September 24, Thursday
Men’s 10m air pistol individual and team – qualification
Men’s 10m air pistol individual – final
Men’s 50m rifle 3 positions – elimination
Skeet mixed team – qualification and medal rounds
September 25, Friday
10m air pistol mixed team – qualification and medal rounds
Men’s 50m rifle 3 positions individual and team – qualification
Men’s 50m rifle 3 positions individual – final
September 26, Saturday
Women’s 50m rifle 3 positions individual and team – qualification
Women’s 50m rifle 3 positions individual – final
September 27, Sunday
Women’s 25m pistol – precision stage
Men’s trap – qualification
Women’s trap – qualification
September 28, Monday
Women’s 25m pistol – rapid stage and final
Men’s trap – qualification
Women’s trap – qualification
September 29, Tuesday
Men’s trap – qualification and final
Women’s trap – qualification and final
September 30, Wednesday
Men’s 25m rapid fire pistol – qualification stage 1
Trap mixed team – qualification and medal rounds
October 1, Thursday
Men’s 25m rapid fire pistol – qualification stage 2 and final
Asian Games 2026 soft tennis schedule
September 18, Friday
Men’s team – preliminary round
Men’s team – quarter-final (subject to qualification)
September 20, Sunday
Men’s team – semi-final and final (subject to qualification)
September 21, Monday
Mixed doubles – preliminary and medal rounds
September 22, Tuesday
Men’s singles – preliminary round
Women’s singles – preliminary round
September 23, Wednesday
Men’s singles – quarter-finals, semi-finals and final
Women’s singles – quarter-finals, semi-finals and final
Asian Games 2026 sport climbing schedule
September 29, Tuesday
Women’s Speed 4 – qualification
September 30, Wednesday
Men’s Speed 4 – qualification
Women’s Speed 4 – final (subject to qualification)
October 1, Thursday
Men’s Speed 4 – final (subject to qualification)
Asian Games 2026 squash schedule
September 23, Wednesday
Men’s singles – opening rounds
Women’s singles – opening rounds
Mixed doubles – opening rounds
September 24, Thursday
Men’s singles – preliminary rounds
Women’s singles – preliminary rounds
Mixed doubles – preliminary rounds
September 25, Friday
Men’s singles – quarter-finals
Women’s singles – quarter-finals
Mixed doubles – quarter-finals
September 26, Saturday
Men’s singles – semi-finals
Women’s singles – semi-finals
Mixed doubles – semi-finals
September 27, Sunday
Men’s singles – final
Women’s singles – final
Mixed doubles – final
September 28 to 30
Men’s team – preliminary and quarter-final rounds
Women’s team – preliminary and quarter-final rounds
October 1, Thursday
Men’s team – semi-finals
Women’s team – semi-finals
October 2, Friday
Men’s team – final
Women’s team – final
Asian Games 2026 surfing schedule
September 25, Friday
Women’s shortboard – round 1
Men’s shortboard – round 1
Women’s shortboard – round 2
September 26, Saturday
Men’s shortboard – round 2
Women’s shortboard – round 3
September 27, Sunday
Men’s shortboard – round 3
Men’s shortboard – quarter-finals
Women’s shortboard – quarter-finals
September 28, Monday
Men’s shortboard – semi-finals and medal contests
Women’s shortboard – semi-finals and medal contests
Asian Games 2026 swimming schedule
September 20, Sunday
Men’s 100m freestyle
Men’s 100m backstroke
September 21, Monday
Men’s 50m freestyle
Men’s 50m backstroke
Men’s 100m breaststroke
Men’s 4x200m freestyle relay
September 22, Tuesday
Men’s 1500m freestyle
Men’s 4x100m medley relay
September 23, Wednesday
Men’s 100m butterfly
Men’s 200m freestyle
September 24, Thursday
Men’s 50m butterfly
Men’s 800m freestyle
Men’s 4x100m freestyle relay
September 25, Friday
Men’s 50m breaststroke
Men’s 200m backstroke
Men’s 400m freestyle
Men’s 200m butterfly
Asian Games 2026 table tennis schedule
September 20, Sunday
Men’s team – group stage
Women’s team – group stage
September 21, Monday
Men’s team – group stage and knockout rounds
Women’s team – group stage and knockout rounds
Women’s doubles – opening round
September 22, Tuesday
Men’s team – round of 16 and quarter-finals
Women’s team – round of 16 and quarter-finals
Mixed doubles – opening rounds
September 23, Wednesday
Men’s team – semi-finals
Women’s team – semi-finals
Men’s singles – opening round
Women’s singles – opening round
Men’s doubles – opening round
Mixed doubles – preliminary rounds
September 24, Thursday
Men’s team – final
Women’s team – final
Men’s singles – preliminary round
Women’s doubles – preliminary round
September 25, Friday
Men’s singles – preliminary rounds
Women’s singles – preliminary rounds
Men’s doubles – preliminary rounds
Women’s doubles – preliminary rounds
Mixed doubles – quarter-finals and semi-finals
September 26, Saturday
Men’s singles – quarter-finals
Women’s singles – quarter-finals
Men’s doubles – quarter-finals
Women’s doubles – quarter-finals
Mixed doubles – final
September 27, Sunday
Men’s doubles – semi-finals and final
Women’s singles – semi-finals and final
September 28, Monday
Men’s singles – semi-finals and final
Women’s doubles – semi-finals and final
Asian Games 2026 taekwondo schedule
October 1, Thursday
Women’s individual poomsae – semi-final and final
October 3, Saturday
Women’s 57kg kyorugi – preliminary rounds and medal contests
Women’s +67kg kyorugi – preliminary rounds and medal contests
Asian Games 2026 tennis schedule
September 27 to 30
Men’s singles – preliminary rounds
Men’s doubles – preliminary rounds
Women’s doubles – preliminary rounds
October 1, Thursday
Men’s singles – quarter-finals
Men’s doubles – quarter-finals
Women’s doubles – quarter-finals
October 2, Friday
Men’s singles – semi-finals
Men’s doubles – semi-finals
Women’s doubles – semi-finals
October 3, Saturday
Men’s singles – final
Men’s doubles – final
Women’s doubles – final
Asian Games 2026 teqball schedule
September 17 to 20
Men’s doubles
Women’s singles
Mixed doubles
Asian Games 2026 volleyball schedule
September 27, Sunday
Men’s Pool C – preliminary round
September 28, Monday
Men’s Pool C – preliminary round
September 29, Tuesday
Men’s Pool C – preliminary round
October 1, Thursday
Men’s quarter-final/classification match (subject to qualification)
October 2, Friday
Men’s semi-final/classification match (subject to qualification)
October 3, Saturday
Men’s medal/classification match (subject to qualification)
Asian Games 2026 weightlifting schedule
September 23 to 29
Men’s 60kg – Rishikanta Singh
Women’s 49kg – Mirabai Chanu
Women’s 53kg – Gyaneshwari Yadav
Women’s 61kg – Seram Nirupama Devi
Women’s 69kg – Harjinder Kaur
Asian Games 2026 wrestling schedule
September 30, Wednesday
Men’s Greco-Roman 67kg – preliminary and medal rounds
Men’s Greco-Roman 87kg – preliminary and medal rounds
Women’s 68kg – preliminary and medal rounds
October 1, Thursday
Men’s Greco-Roman 60kg – preliminary and medal rounds
Men’s Greco-Roman 77kg – preliminary and medal rounds
Men’s Greco-Roman 97kg – preliminary and medal rounds
Women’s 62kg – preliminary and medal rounds
October 2, Friday
Men’s freestyle 65kg – preliminary and medal rounds
Men’s freestyle 125kg – preliminary and medal rounds
Women’s 50kg – preliminary and medal rounds
Women’s 76kg – preliminary and medal rounds
October 3, Saturday
Men’s freestyle 57kg – preliminary and medal rounds
Men’s freestyle 74kg – preliminary and medal rounds
Men’s freestyle 97kg – preliminary and medal rounds
Women’s 53kg – preliminary and medal rounds
Women’s 57kg – preliminary and medal rounds
Asian Games 2026 wushu schedule
September 20, Sunday
Men’s changquan – final
Men’s sanda 56kg – preliminary round
Men’s sanda 75kg – preliminary round
Women’s sanda 52kg – preliminary round
Women’s sanda 60kg – preliminary round
September 21, Monday
Women’s changquan – final
Men’s and women’s sanda – elimination rounds
September 22, Tuesday
Women’s nanquan and nandao – final
Men’s and women’s sanda – quarter-finals
September 23, Wednesday
Men’s sanda 56kg – semi-final (subject to qualification)
Men’s sanda 75kg – semi-final (subject to qualification)
Women’s sanda 52kg – semi-final (subject to qualification)
Women’s sanda 60kg – semi-final (subject to qualification)
September 24, Thursday
Men’s sanda 56kg – final (subject to qualification)
Men’s sanda 75kg – final (subject to qualification)
Women’s sanda 52kg – final (subject to qualification)
Women’s sanda 60kg – final (subject to qualification).
(Source: ANI)