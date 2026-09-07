Asian Games 2026: India’s key events and schedule in Aichi-Nagoya

Check India’s key events, sports and schedule at the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya, as Indian athletes prepare to compete across disciplines.

By KalingaTV Bureau

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New Delhi: The Asian Games 2026 will be held in Aichi-Nagoya, Japan, from September 19 to October 4, with India set to field athletes across several sporting disciplines as the country looks to build on its performances in previous editions, according to Olympics.com.

Sporting action at the continental multi-sport event will begin on September 10, nine days ahead of the opening ceremony. India’s campaign is scheduled to begin with teqball on September 17, while the Indian women’s cricket team will face Japan in the quarter-finals on September 18.

India will defend its men’s and women’s titles in cricket and kabaddi, while the Indian men’s hockey team will also enter the Games as defending champions.

Two-time Olympic medallist PV Sindhu will headline India’s badminton challenge, with the competition scheduled to begin at the Ichinomiya City Municipal Gymnasium from September 20, according to Olympics.com.

Olympic medallist Mirabai Chanu will lead India’s five-member weightlifting squad, while double Olympic medallist Manu Bhaker will be among the country’s leading shooters. Paris 2024 bronze medallist Aman Sehrawat will represent India in wrestling.

India’s boxing contingent will enter the Asian Games on the back of a record-breaking Commonwealth Games campaign, where Indian boxers won 10 medals, including seven gold and three silver.

Olympic medallist Lovlina Borgohain and Commonwealth Games champion Sakshi Chaudhary are among the Indian boxers set to compete in Aichi-Nagoya.

Athletics will be another major focus for India, with more than 70 Indian track and field athletes expected to compete in events scheduled from September 24 to 29.

With several Olympic and Commonwealth Games medallists in its ranks, India will look to put up a strong showing across disciplines and defend its titles in key team sports at the Aichi-Nagoya Asian Games.

Asian Games 2026 India schedule, according to Olympics.com:

Asian Games 2026 archery schedule

September 26 to 29

Recurve and compound events

September 30 to October 1

Compound events – medal rounds

October 2 to 3

Recurve events – medal rounds

Asian Games 2026 artistic gymnastics schedule

September 22, Tuesday

Women’s all-around and vault – qualification

September 23, Wednesday

Women’s all-around – final (subject to qualification)

September 24, Thursday

Women’s vault – final (subject to qualification)

Asian Games 2026 athletics schedule

September 24, Thursday

Women’s heptathlon – 100m hurdles

Women’s heptathlon – high jump

Women’s heptathlon – shot put

Women’s heptathlon – 200m

Men’s triple jump – qualifying round

Men’s high jump – qualifying round

Men’s 100m – round 1

Mixed 4x400m relay – heats

Women’s triple jump – final

Mixed 4x400m relay – final

Women’s 10,000m – final

September 25, Friday

Women’s heptathlon – long jump

Women’s heptathlon – javelin throw

Women’s heptathlon – 800m

Women’s 400m – round 1

Men’s 400m – round 1

Men’s 400m – semi-finals

Men’s 100m – semi-finals

Women’s shot put – final

Women’s pole vault – final

Men’s 100m – final

Men’s 10,000m – final

Men’s hammer throw – final

September 26, Saturday

Men’s marathon – final

Men’s decathlon – 100m

Men’s decathlon – long jump

Men’s decathlon – shot put

Men’s decathlon – high jump

Men’s decathlon – 400m

Men’s javelin throw – qualifying round

Women’s 200m – round 1

Women’s 200m – semi-finals

Men’s 200m – round 1

Men’s 200m – semi-finals

Women’s long jump – qualifying round

Women’s 100m hurdles – round 1

Men’s 1500m – round 1

Men’s shot put – final

Men’s triple jump – final

Women’s 400m – final

Men’s 400m – final

Women’s 1500m – final

September 27, Sunday

Women’s marathon race walk – final

Men’s decathlon – 110m hurdles

Men’s decathlon – discus throw

Men’s decathlon – pole vault

Men’s decathlon – javelin throw

Men’s decathlon – 1500m

Women’s high jump – qualifying round

Women’s 400m hurdles – round 1

Men’s 400m hurdles – round 1

Men’s long jump – qualifying round

Men’s 800m – round 1

Women’s 4x100m relay – heats

Men’s high jump – final

Women’s long jump – final

Women’s 200m – final

Men’s 200m – final

Women’s 100m hurdles – final

Women’s javelin throw – final

Women’s 3000m steeplechase – final

September 28, Monday

Women’s 800m – round 1

Mixed 4x100m relay – heats

Men’s 4x400m relay – heats

Women’s discus throw – final

Women’s 400m hurdles – final

Men’s 400m hurdles – final

Men’s 3000m steeplechase – final

Men’s long jump – final

Men’s 1500m – final

Men’s javelin throw – final

Women’s 5000m – final

Women’s 4x100m relay – final

September 29, Tuesday

Men’s pole vault – final

Women’s high jump – final

Women’s hammer throw – final

Women’s 800m – final

Men’s 800m – final

Men’s 5000m – final

Mixed 4x100m relay – final

Women’s 4x400m relay – final

Men’s 4x400m relay – final

Asian Games 2026 badminton schedule

September 20, Sunday

Men’s team – preliminary round

Women’s team – preliminary round

September 21, Monday

Men’s team – preliminary round

Women’s team – preliminary round

September 22, Tuesday

Men’s team – quarter-finals

Women’s team – quarter-finals

September 23, Wednesday

Men’s team – semi-finals

Women’s team – semi-finals

September 24, Thursday

Men’s team – final

Women’s team – final

September 25, Friday

Men’s singles – preliminary rounds

Women’s singles – preliminary rounds

Men’s doubles – preliminary rounds

Women’s doubles – preliminary rounds

Mixed doubles – preliminary rounds

September 26, Saturday

Men’s singles – preliminary rounds

Women’s singles – preliminary rounds

Men’s doubles – preliminary rounds

Women’s doubles – preliminary rounds

Mixed doubles – preliminary rounds

September 27, Sunday

Men’s singles – quarter-finals

Women’s singles – quarter-finals

Men’s doubles – quarter-finals

Women’s doubles – quarter-finals

Mixed doubles – quarter-finals

September 28, Monday

Men’s singles – semi-finals

Women’s singles – semi-finals

Men’s doubles – semi-finals

Women’s doubles – semi-finals

Mixed doubles – semi-finals

September 29, Tuesday

Men’s singles – final

Women’s singles – final

Men’s doubles – final

Women’s doubles – final

Mixed doubles – final

Asian Games 2026 boxing schedule

September 21, Monday

Men’s 90kg – preliminary rounds

Men’s +90kg – preliminary rounds

Men’s 70kg – preliminary rounds

September 22, Tuesday

Women’s 51kg – preliminary rounds

Women’s 54kg – preliminary rounds

Men’s 55kg – preliminary rounds

September 23, Wednesday

Men’s 60kg – preliminary rounds

Men’s 80kg – preliminary rounds

September 24, Thursday

Men’s 70kg – preliminary rounds

Women’s 51kg – preliminary rounds

Women’s 65kg – preliminary rounds

September 25, Friday

Men’s 60kg – preliminary rounds

Men’s +90kg – preliminary rounds

Women’s 54kg – preliminary rounds

September 26, Saturday

Men’s 55kg – preliminary rounds

Men’s 90kg – preliminary rounds

Women’s 60kg – preliminary rounds

September 27, Sunday

Men’s 80kg – preliminary rounds

Women’s 54kg – preliminary rounds

Men’s 60kg – preliminary rounds

Men’s +90kg – preliminary rounds

Women’s 65kg – preliminary rounds

September 28, Monday

Men’s 70kg – preliminary rounds

Women’s 51kg – preliminary rounds

Women’s 75kg – preliminary rounds

Men’s 55kg – preliminary rounds

Men’s 90kg – preliminary rounds

Women’s 60kg – preliminary rounds

September 29, Tuesday

Men’s 60kg – semi-finals

Men’s 80kg – semi-finals

Men’s +90kg – semi-finals

Women’s 54kg – semi-finals

Women’s 65kg – semi-finals

September 30, Wednesday

Men’s 55kg – semi-finals

Men’s 70kg – semi-finals

Men’s 90kg – semi-finals

Women’s 51kg – semi-finals

Women’s 60kg – semi-finals

Women’s 75kg – semi-finals

October 2, Friday

Men’s 55kg – final

Men’s 60kg – final

Men’s 70kg – final

Men’s 80kg – final

Men’s 90kg – final

Men’s +90kg – final

Women’s 51kg – final

Women’s 54kg – final

Women’s 60kg – final

Women’s 65kg – final

Women’s 75kg – final

Asian Games 2026 canoe/kayak schedule

September 23 to 26

Men’s kayak single 500m

Men’s kayak double 500m

Men’s kayak four 500m

Men’s canoe double 500m

Women’s canoe single 200m

Women’s canoe double 500m

Women’s kayak double 500m

Women’s kayak four 500m

Mixed kayak double 500m

Mixed canoe double 500m

September 29 to October 2

Men’s kayak single slalom

Women’s canoe single slalom

Men’s kayak cross

Women’s kayak cross

Asian Games 2026 MMA schedule

September 20 to 22

Men’s traditional MMA -77kg

Women’s traditional MMA -60kg

Asian Games 2026 kurash schedule

September 27 to 29

Men’s kurash -66kg

Men’s kurash +90kg

Women’s kurash -57kg

Women’s kurash -78kg

Asian Games 2026 cricket schedule

September 18, Friday

India vs Japan – women’s quarter-final

September 20, Sunday

Women’s semi-final (subject to qualification)

September 22, Tuesday

Women’s bronze medal match/final (subject to qualification)

September 28, Monday

India vs Group A runner-up – men’s quarter-final

October 1, Thursday

Men’s semi-final (subject to qualification)

October 3, Saturday

Men’s bronze medal match/final (subject to qualification)

Asian Games 2026 track cycling schedule

September 29 to October 2

Men’s sprint

Men’s team sprint

Men’s keirin

Men’s omnium

Men’s Madison

Women’s sprint

Women’s team sprint

Women’s keirin

Women’s team pursuit

Women’s omnium

Women’s Madison

Asian Games 2026 equestrian schedule

September 21, Monday

Eventing individual and team – dressage

September 22, Tuesday

Eventing individual and team – cross-country

September 23, Wednesday

Eventing individual and team – jumping and medal contests

September 25, Friday

Dressage team – final

Dressage individual – qualification

September 26, Saturday

Dressage individual – qualification

September 27, Sunday

Dressage individual – final

Asian Games 2026 esports schedule

September 23, Wednesday

eFootball

September 26, Saturday

Puyo Puyo Champions

September 27, Sunday

Pokémon UNITE

October 2, Friday

League of Legends

Asian Games 2026 fencing schedule

September 22, Tuesday

Men’s foil individual

Women’s épée individual

September 23, Wednesday

Women’s foil individual

Men’s sabre individual

September 24, Thursday

Women’s sabre individual

September 25, Friday

Men’s foil team

Women’s épée team

September 26, Saturday

Women’s foil team

Men’s sabre team

September 27, Sunday

Women’s sabre team

Asian Games 2026 golf schedule

September 30, Wednesday

Men’s individual and team – round 1

Women’s individual and team – round 1

October 1, Thursday

Men’s individual and team – round 2

Women’s individual and team – round 2

October 2, Friday

Men’s individual and team – round 3

Women’s individual and team – round 3

October 3, Saturday

Men’s individual and team – final round

Women’s individual and team – final round

Asian Games 2026 hockey schedule

September 20, Sunday

India vs Indonesia – men’s Pool A

India vs Uzbekistan – women’s Pool B

September 21, Monday

India vs Indonesia – women’s Pool B

September 22, Tuesday

India vs Sri Lanka – men’s Pool A

September 23, Wednesday

Thailand vs India – women’s Pool B

September 24, Thursday

Korea vs India – men’s Pool A

September 25, Friday

Japan vs India – women’s Pool B

September 26, Saturday

Japan vs India – men’s Pool A

September 27, Sunday

India vs Singapore – women’s Pool B

September 28, Monday

India vs Bangladesh – men’s Pool A

September 30, Wednesday

Women’s semi-final/classification match (subject to qualification)

October 1, Thursday

Men’s semi-final/classification match (subject to qualification)

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October 2, Friday

Women’s medal/classification match (subject to qualification)

October 3, Saturday

Men’s medal/classification match (subject to qualification)

Asian Games 2026 judo schedule

September 30, Wednesday

Women’s -48kg – preliminary rounds and medal contests

October 1, Thursday

Women’s -57kg – preliminary rounds and medal contests

Women’s -70kg – preliminary rounds and medal contests

Asian Games 2026 kabaddi schedule

September 21, Monday

Japan vs India – men’s Group A

Bangladesh vs India – women’s Group A

September 22, Tuesday

Republic of Korea vs India – men’s Group A

September 23, Wednesday

Bangladesh vs India – men’s Group A

Iran vs India – women’s Group A

September 24, Thursday

Chinese Taipei vs India – men’s Group A

Japan vs India – women’s Group A

September 25, Friday

Men’s semi-final (subject to qualification)

Women’s semi-final (subject to qualification)

September 26, Saturday

Women’s final (subject to qualification)

Men’s final (subject to qualification)

Asian Games 2026 karate schedule

September 22, Tuesday

Women’s kumite -55kg – elimination and medal contests

Men’s kumite -84kg – elimination and medal contests

Asian Games 2026 rowing schedule

September 20, Sunday

Men’s single sculls – heats

Men’s double sculls – heats

Men’s pair – heats

Men’s four – heats

Women’s four – heats

Men’s single sculls – quarter-finals (subject to qualification)

Men’s double sculls – quarter-finals (subject to qualification)

September 21, Monday

Men’s quadruple sculls – heats

Lightweight men’s double sculls – heats

September 22, Tuesday

Indian rowing events – semi-finals (subject to qualification)

September 23, Wednesday

Men’s single sculls – final (subject to qualification)

Men’s double sculls – final (subject to qualification)

Men’s pair – final (subject to qualification)

Men’s four – final (subject to qualification)

Women’s four – final (subject to qualification)

September 24, Thursday

Men’s quadruple sculls – final (subject to qualification)

Lightweight men’s double sculls – final (subject to qualification)

Asian Games 2026 rugby sevens schedule

October 1, Thursday

Women’s preliminary round

October 2, Friday

Women’s preliminary round

October 3, Saturday

Women’s semi-finals, classification and medal matches (subject to qualification)

Asian Games 2026 sailing schedule

September 26 to October 3

Men’s dinghy

Men’s skiff

Women’s dinghy

Women’s skiff

Women’s windsurfing

Girls’ dinghy

Mixed dinghy

Asian Games 2026 sepaktakraw schedule

September 20 to 25

Men’s team regu – preliminary and medal rounds

September 27 to 29

Women’s doubles – preliminary and medal rounds

September 30 to October 3

Men’s quadrant – preliminary and medal rounds

Women’s quadrant – preliminary and medal rounds

Asian Games 2026 shooting schedule

September 20, Sunday

Women’s 10m air rifle individual and team – qualification

Women’s 10m air rifle individual – final

September 21, Monday

Men’s 10m air rifle individual and team – qualification

Men’s 10m air rifle individual – final

Men’s skeet – qualification

Women’s skeet – qualification

September 22, Tuesday

10m air rifle mixed team – qualification and medal rounds

Men’s skeet – qualification

Women’s skeet – qualification

September 23, Wednesday

Women’s 10m air pistol individual and team – qualification

Women’s 10m air pistol individual – final

Men’s skeet – qualification and final

Women’s skeet – qualification and final

September 24, Thursday

Men’s 10m air pistol individual and team – qualification

Men’s 10m air pistol individual – final

Men’s 50m rifle 3 positions – elimination

Skeet mixed team – qualification and medal rounds

September 25, Friday

10m air pistol mixed team – qualification and medal rounds

Men’s 50m rifle 3 positions individual and team – qualification

Men’s 50m rifle 3 positions individual – final

September 26, Saturday

Women’s 50m rifle 3 positions individual and team – qualification

Women’s 50m rifle 3 positions individual – final

September 27, Sunday

Women’s 25m pistol – precision stage

Men’s trap – qualification

Women’s trap – qualification

September 28, Monday

Women’s 25m pistol – rapid stage and final

Men’s trap – qualification

Women’s trap – qualification

September 29, Tuesday

Men’s trap – qualification and final

Women’s trap – qualification and final

September 30, Wednesday

Men’s 25m rapid fire pistol – qualification stage 1

Trap mixed team – qualification and medal rounds

October 1, Thursday

Men’s 25m rapid fire pistol – qualification stage 2 and final

Asian Games 2026 soft tennis schedule

September 18, Friday

Men’s team – preliminary round

Men’s team – quarter-final (subject to qualification)

September 20, Sunday

Men’s team – semi-final and final (subject to qualification)

September 21, Monday

Mixed doubles – preliminary and medal rounds

September 22, Tuesday

Men’s singles – preliminary round

Women’s singles – preliminary round

September 23, Wednesday

Men’s singles – quarter-finals, semi-finals and final

Women’s singles – quarter-finals, semi-finals and final

Asian Games 2026 sport climbing schedule

September 29, Tuesday

Women’s Speed 4 – qualification

September 30, Wednesday

Men’s Speed 4 – qualification

Women’s Speed 4 – final (subject to qualification)

October 1, Thursday

Men’s Speed 4 – final (subject to qualification)

Asian Games 2026 squash schedule

September 23, Wednesday

Men’s singles – opening rounds

Women’s singles – opening rounds

Mixed doubles – opening rounds

September 24, Thursday

Men’s singles – preliminary rounds

Women’s singles – preliminary rounds

Mixed doubles – preliminary rounds

September 25, Friday

Men’s singles – quarter-finals

Women’s singles – quarter-finals

Mixed doubles – quarter-finals

September 26, Saturday

Men’s singles – semi-finals

Women’s singles – semi-finals

Mixed doubles – semi-finals

September 27, Sunday

Men’s singles – final

Women’s singles – final

Mixed doubles – final

September 28 to 30

Men’s team – preliminary and quarter-final rounds

Women’s team – preliminary and quarter-final rounds

October 1, Thursday

Men’s team – semi-finals

Women’s team – semi-finals

October 2, Friday

Men’s team – final

Women’s team – final

Asian Games 2026 surfing schedule

September 25, Friday

Women’s shortboard – round 1

Men’s shortboard – round 1

Women’s shortboard – round 2

September 26, Saturday

Men’s shortboard – round 2

Women’s shortboard – round 3

September 27, Sunday

Men’s shortboard – round 3

Men’s shortboard – quarter-finals

Women’s shortboard – quarter-finals

September 28, Monday

Men’s shortboard – semi-finals and medal contests

Women’s shortboard – semi-finals and medal contests

Asian Games 2026 swimming schedule

September 20, Sunday

Men’s 100m freestyle

Men’s 100m backstroke

September 21, Monday

Men’s 50m freestyle

Men’s 50m backstroke

Men’s 100m breaststroke

Men’s 4x200m freestyle relay

September 22, Tuesday

Men’s 1500m freestyle

Men’s 4x100m medley relay

September 23, Wednesday

Men’s 100m butterfly

Men’s 200m freestyle

September 24, Thursday

Men’s 50m butterfly

Men’s 800m freestyle

Men’s 4x100m freestyle relay

September 25, Friday

Men’s 50m breaststroke

Men’s 200m backstroke

Men’s 400m freestyle

Men’s 200m butterfly

Asian Games 2026 table tennis schedule

September 20, Sunday

Men’s team – group stage

Women’s team – group stage

September 21, Monday

Men’s team – group stage and knockout rounds

Women’s team – group stage and knockout rounds

Women’s doubles – opening round

September 22, Tuesday

Men’s team – round of 16 and quarter-finals

Women’s team – round of 16 and quarter-finals

Mixed doubles – opening rounds

September 23, Wednesday

Men’s team – semi-finals

Women’s team – semi-finals

Men’s singles – opening round

Women’s singles – opening round

Men’s doubles – opening round

Mixed doubles – preliminary rounds

September 24, Thursday

Men’s team – final

Women’s team – final

Men’s singles – preliminary round

Women’s doubles – preliminary round

September 25, Friday

Men’s singles – preliminary rounds

Women’s singles – preliminary rounds

Men’s doubles – preliminary rounds

Women’s doubles – preliminary rounds

Mixed doubles – quarter-finals and semi-finals

September 26, Saturday

Men’s singles – quarter-finals

Women’s singles – quarter-finals

Men’s doubles – quarter-finals

Women’s doubles – quarter-finals

Mixed doubles – final

September 27, Sunday

Men’s doubles – semi-finals and final

Women’s singles – semi-finals and final

September 28, Monday

Men’s singles – semi-finals and final

Women’s doubles – semi-finals and final

Asian Games 2026 taekwondo schedule

October 1, Thursday

Women’s individual poomsae – semi-final and final

October 3, Saturday

Women’s 57kg kyorugi – preliminary rounds and medal contests

Women’s +67kg kyorugi – preliminary rounds and medal contests

Asian Games 2026 tennis schedule

September 27 to 30

Men’s singles – preliminary rounds

Men’s doubles – preliminary rounds

Women’s doubles – preliminary rounds

October 1, Thursday

Men’s singles – quarter-finals

Men’s doubles – quarter-finals

Women’s doubles – quarter-finals

October 2, Friday

Men’s singles – semi-finals

Men’s doubles – semi-finals

Women’s doubles – semi-finals

October 3, Saturday

Men’s singles – final

Men’s doubles – final

Women’s doubles – final

Asian Games 2026 teqball schedule

September 17 to 20

Men’s doubles

Women’s singles

Mixed doubles

Asian Games 2026 volleyball schedule

September 27, Sunday

Men’s Pool C – preliminary round

September 28, Monday

Men’s Pool C – preliminary round

September 29, Tuesday

Men’s Pool C – preliminary round

October 1, Thursday

Men’s quarter-final/classification match (subject to qualification)

October 2, Friday

Men’s semi-final/classification match (subject to qualification)

October 3, Saturday

Men’s medal/classification match (subject to qualification)

Asian Games 2026 weightlifting schedule

September 23 to 29

Men’s 60kg – Rishikanta Singh

Women’s 49kg – Mirabai Chanu

Women’s 53kg – Gyaneshwari Yadav

Women’s 61kg – Seram Nirupama Devi

Women’s 69kg – Harjinder Kaur

Asian Games 2026 wrestling schedule

September 30, Wednesday

Men’s Greco-Roman 67kg – preliminary and medal rounds

Men’s Greco-Roman 87kg – preliminary and medal rounds

Women’s 68kg – preliminary and medal rounds

October 1, Thursday

Men’s Greco-Roman 60kg – preliminary and medal rounds

Men’s Greco-Roman 77kg – preliminary and medal rounds

Men’s Greco-Roman 97kg – preliminary and medal rounds

Women’s 62kg – preliminary and medal rounds

October 2, Friday

Men’s freestyle 65kg – preliminary and medal rounds

Men’s freestyle 125kg – preliminary and medal rounds

Women’s 50kg – preliminary and medal rounds

Women’s 76kg – preliminary and medal rounds

October 3, Saturday

Men’s freestyle 57kg – preliminary and medal rounds

Men’s freestyle 74kg – preliminary and medal rounds

Men’s freestyle 97kg – preliminary and medal rounds

Women’s 53kg – preliminary and medal rounds

Women’s 57kg – preliminary and medal rounds

Asian Games 2026 wushu schedule

September 20, Sunday

Men’s changquan – final

Men’s sanda 56kg – preliminary round

Men’s sanda 75kg – preliminary round

Women’s sanda 52kg – preliminary round

Women’s sanda 60kg – preliminary round

September 21, Monday

Women’s changquan – final

Men’s and women’s sanda – elimination rounds

September 22, Tuesday

Women’s nanquan and nandao – final

Men’s and women’s sanda – quarter-finals

September 23, Wednesday

Men’s sanda 56kg – semi-final (subject to qualification)

Men’s sanda 75kg – semi-final (subject to qualification)

Women’s sanda 52kg – semi-final (subject to qualification)

Women’s sanda 60kg – semi-final (subject to qualification)

September 24, Thursday

Men’s sanda 56kg – final (subject to qualification)

Men’s sanda 75kg – final (subject to qualification)

Women’s sanda 52kg – final (subject to qualification)

Women’s sanda 60kg – final (subject to qualification).

(Source: ANI)

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