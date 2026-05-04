Watch: Mimicry artist Ratan Ranjan performs satirical skit dressed as CM Mamata Banerjee
Social media influencer and mimicry artist Ratan Ranjan arrived at BJP headquarters on Monday, dressed as West Bengal CM Mamata Banerjee.
A video in which a social media influencer and mimicry artist Ratan Ranjan is seen mimicking CM Mamata Banerjee and also wears the same style of saree which she wears to make it even more fun and realistic.
This video comes after BJP leads seats in the West Bengal Assembly Election. Mamata Banerjee’s era comes to an end, and people have started making fun of her and her confidence that she showed during the elections, that TMC will form the government in WB.
The mimicry artist Ratan Ranjan in the video says, tumi ki korchi Bengal main aaki, idhr aake jai shree ram korchi…. Tume aamro Bengal koi khelo koro, Modi ji, Amit Shah…. Idhr humne TMC ka khauf kiya hai sabmain dara darake vote karaya hai aur idhr tum idhr aake humara khela kiya hai… Amit Shah hum tumko chorega nhi… tumne humara khelo krdiya hai humara kursi cheen liya hai.. Amit Shah, Modi jai shree ram bolke sab Hindu ko ek krke humari kursi cheena hai… Hum idhr hi beht jayega, hum aur bolega nhi… tumi jeet gya hai toh kya karega kursi hum dega nhi tumko…. Kese lage.. ami dega nhi kursi.. aami chorega nhi kursi.. Tumlog jhal muri kha khake khela krdiya yaha Bengal main.. mera kursi vapas kro.. hum dega nhi apna kursi tumko..
He then while speaking to ANI, continued to mimc in which he says, ab west Bengal ko didi nhi dada chaiye, Modi ji west Bengal main aake Jhal Muri khake humse humara kursi legyaa… Arey modi ji humara kursi vapas kro hum dega nhi kursi hum har gya hai.. lekin kursi tumko dega nhi… hum kursi dega nhi hum vapas nhi krega hum leke bhaag jayega… Mahadev ko bhi hum bola tha rakhsa karo humara lekin mahadev bhi humara raksha nhi kiya khela kardiya humare sath… Humba humba.. kumba kumba.. mumba mumba…
Please note whatever is written in this article is taken from the video that I now upload here.
