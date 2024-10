Alert for train passengers! 178 trains cancelled in view of Cyclone Dana, check full list here

Bhubaneswar: The East Coast Railways (ECoR) has reportedly cancelled as many as 178 trains which includes 85 UP trains and 93 Down Trains in view of Cyclone Dana, which is expected to make a landfall in Odisha in the night of October 24 or early morning of October 25.

As per the notification issued by the East Coast Railways, some trains have been cancelled for three days- from October 23 to October 25.

Below is the complete list of the trains cancelled in view of Cyclone Dana:

A. CANCELLATION OF TRAINS (UP Trains):

UP TRAINS Sl. Train No. From To JCO 1 12703 HOWRAH-Secunderabad 24.10.2024 2 12821 SHALIMAR-PURI 24.10.2024 3 12552 KAMAKHYA-BANGALORE 23.10.2024 4 22824 NEW DELHI-BHUBANESWAR 23.10.2024 5 22603 KHARAGPUR-VILLUPURAM 24.10.2024 6 12073 HOWRAH-BHUBANESWAR 24.10.2024 7 18045 SHALIMAR-HYDERABAD 24.10.2024 8 12277 HOWRAH-PURI 24.10.2024 9 22851 SANTRAGACHHI-MAQ 24.10.2024 10 12841 SHALIMAR-CHENNAI CENTRAL 24.10.2024 11 12663 HOWRAH-TIRUCHCHIRAPALLI 24.10.2024 12 03230 PATNA-PURI 24.10.2024 13 18478 RISHIKESH-PURI 23.10.2024 14 18409 SHALIMAR-PURI 24.10.2024 15 12881 SHALIMAR-PURI 24.10.2024 16 12802 NEW DELHI-PURI 23.10.2024 17 08011 BHANJAPUR-PURI 24.10.2024 18 12837 HOWRAH-PURI 24.10.2024 19 12863 HOWRAH-BANGALORE 24.10.2024 20 18047 SHALIMAR-VASECUNDERABADO- DA-GAMA 24.10.2024 21 12839 HOWRAH-CHENNAI CENTRAL 24.10.2024 22 22644 PATNA-ERNAKULAM 24.10.2024 23 06090 SANTRAGACHHI-CHENNAI CENTRAL 24.10.2024 24 03101 KOLKATA-PURI 23.10.2024 25 12514 SILCHAR-SECUNDERABAD 23.10.2024 26 08555 BHADRAK-DASPALLA 25.10.2024 27 22504 DIBRUGARH-KANYAKUMARI 23.10.2024 28 08415 JALESWAR-PURI 25.10.2024 29 12891 BANGIRIPOSI-PURI 25.10.2024 30 18021 KHARAGPUR-KHURDA ROAD 25.10.2024

31 12816 ANAND VIHAR-PURI 24.10.2024 32 22895 (VB) HOWRAH-PURI 25.10.2024 33 18043 HOWRAH-BHADRAK 24.10.2024 34 08031 BALESWAR-BHADRAK 24.10.2024 35 08063 KHARAGPUR-BHADRAK 24.10.2024 36 08453 BHADRAK-CUTTACK 24.10.2024 37 08437 BHADRAK-CUTTACK 24.10.2024 38 18037 KHARAGPUR-JAJPUR KEONJHAR ROAD 24.10.2024 39 18303 SAMBALPUR-PURI 24.10.2024 40 22839 ROURKELA-BHUBANESWAR 24.10.2024 41 18125 ROURKELA-PURI 24.10.2024 42 20835 (VB) ROURKELA-PURI 24.10.2024 43 20832 SAMBALPUR-SHALIMAR 24.10.2024 44 18451 HATIA-PURI 24.10.2024 45 18117 ROURKELA-GUNUPUR 24.10.2024 46 22865 LTT-PURI 24.10.2024 47 18426 DURG-PURI 24.10.2024 48 02831 DHANBAD-BHUBANESWAR 24.10.2024 49 08427 ANGUL-PURI 25.10.2024 50 08413 TALCHER-PURI 25.10.2024 51 18415 BARBIL-PURI 24.10.2024 52 20891 (VB) TATA-BRAHMAPUR 24.10.2024 53 08455 KENDUJHARGARH-KHURDA ROAD 25.10.2024 54 08405 KENDUJHARGARH-PARADEEP 24.10.2024 55 18413 PARADEEP-PURI 24.10.2024 56 08533 CUTTACK-PALASA 24.10.2024 57 08431 CUTTACK-PURI 24.10.2024 58 08421 CUTTACK-GUNUPUR 24.10.2024 59 08461 CUTTACK-PARADEEP 24.10.2024 60 08407 CUTTACK-PARADEEP 24.10.2024 61 18423 BHUBANESWAR-DASPALLA 24.10.2024 62 09060 BRAHMAPUR-SURAT 24.10.2024 63 08521 GUNUPUR-VISAKHAPATNAM 24.10.2024 64 07471 PALASA-VISAKHAPATNAM 24.10.2024 65 22873 DIGHA-VISAKHAPATNAM 25.10.2024 66 22819 BHUBANESWAR-VISAKHAPATNAM 25.10.2024 67 08531 BRAHMAPUR-VISAKHAPATNAM 25.10.2024 68 20837 BHUBANESWAR-JUNAGARH ROAD 24.10.2024 69 18447 BHUBANESWAR-JAGADALPUR 24.10.2024 70 18417 PURI-GUNUPUR 24.10.2024 71 18420 JAYANAGAR-PURI 26.10.2024

72 08424 DASPALLA-PURI 25.10.2024 73 18422 SONEPUR-PURI 25.10.2024 74 12895 SHALIMAR-PURI 25.10.2024 75 20824 AJMER-PURI 29.10.2024 76 08476 NIZAMUDDIN-PURI 26.10.2024 77 12277 HOWRAH-PURI 25.10.2024 78 20835 (VB) ROURKELA-PURI 24.10.2024 79 12821 SHALIMAR-PURI 25.10.2024 80 18021 KHARAGPUR-KHURDA ROAD 24.10.2024 81 12073 HOWRAH-BHUBANESWAR 25.10.2024 82 12894 SONEPUR-BHUBANESWAR 24.10.2024 83 20831 SHALIMAR-SAMBALPUR 25.10.2024 84 08521 GUNUPUR-VISAKHAPATNAM 25.10.2024 85 18525 BRAHMAPUR-VISAKHAPATNAM 25.10.2024

B. CANCELLATION OF TRAINS (DN Trains):

SL TRAIN NO FROM -TO JCO 1 17016 SECUNDERABAD- BHUBANESWAR 23.10.2024 2 12840 CHENNAI CENTRAL-HOWRAH 23.10.2024 3 12868 PUDUCHERRY-HOWRAH 23.10.2024 4 22826 CHENNAI CENTRAL-SHALIMAR 23.10.2024 5 12897 PUDUCHERRY-BHUBANESWAR 23.10.2024 6 18464 SBC-BHUBANESWAR 23.10.2024 7 08442 BRAHMAPUR-BHUBANESWAR 24.10.2024 8 20842 VISAKHAPATNAM- BHUBANESWAR (VB) 24.10.2024 9 22874 VISAKHAPATNAM-DIGHA 24.10.2024 10 18118 GUNUPUR-ROURKELA 24.10.2024 11 11019 CSURATM-BHUBANESWAR 23.10.2024 12 22820 VISAKHAPATNAM- BHUBANESWAR 24.10.2024 13 08532 VISAKHAPATNAM-BRAHMAPUR 24.10.2024 14 12509 BANGALORE-GUWAHATI 23.10.2024 15 12842 CHENNAI CENTRAL-HOWRAH 24.10.2024 16 22808 CHENNAI CENTRAL- SANTRAGACHHI 24.10.2024 17 15227 BANGALORE-MUZAFFARPUR 24.10.2024 18 18046 HYDERABAD-HOWRAH 23.10.2024 19 20838 JUNAGARH ROAD- BHUBANESWAR 24.10.2024 20 22503 KANYAKUMARI-DIBRUGARH 23.10.2024 21 22973 GANDHIDHAM-PURI 23.10.2024

22 20807 VISAKHAPATNAM-ASR 25.10.2024 23 18448 JAGADALPUR-BHUBANESWAR 24.10.2024 24 08534 PALASA-CUTTACK 24.10.2024 25 08422 GUNUPUR-CUTTACK 25.10.2024 26 06095 TAMBARAM-SANTRAGACHHI 24.10.2024 27 12246 BANGALORE-HOWRAH 24.10.2024 28 12704 SECUNDERABAD-HOWRAH 23.10.2024 29 08444 PALASA-BHUBANESWAR 24.10.2024 30 22888 BANGALORE-HOWRAH 23.10.2024 31 03429 SECUNDERABAD-MALDA TOWN 23.10.2024 32 12864 YESVANTPUR-HOWRAH 23.10.2024 33 18418 GUNUPUR-PURI 24.10.2024 34 06087 TIRUNELVELI-SHALIMAR 23.10.2024 35 08412 BHUBANESWAR-BALESWAR 24.10.2024 36 02832 BHUBANESWAR-DHANBAD 24.10.2024 37 12074 BHUBANESWAR-HOWRAH 25.10.2024 38 12893 BHUBANESWAR-SONEPUR 25.10.2024 39 22823 BHUBANESWAR-New Delhi Rajdhani 25.10.2024 40 08441 BHUBANESWAR-BRAHMAPUR 24.10.2024 41 09059 SURAT-BRAHMAPUR 23.10.2024 42 18419 PURI-JAYANAGAR 24.10.2024 43 18304 PURI-SAMBALPUR 24.10.2024 44 12892 PURI-BANGIRIPOSI 24.10.2024 45 08428 PURI-ANGUL 24.10.2024 46 08414 PURI-TALCHER 24.10.2024 47 12843 PURI-AHMEDABAD 24.10.2024 48 08423 PURI-DASPALLA 24.10.2024 49 17479 PURI-TPTY 24.10.2024 50 18425 PURI-DURG 24.10.2024 51 22202 PURI-SEALDAH 24.10.2024 52 18421 PURO-SONEPUR 24.10.2024 53 12838 PURI-HOWRAH 24.10.2024 54 18452 PURI-HATIA 24.10.2024 55 18477 PURI-RISHIKESH 24.10.2024 56 12801 PURI-NEW DELHI 24.10.2024 57 12896 PURI-SHALIMAR 24.10.2024 58 18410 PURI-SHALIMAR 24.10.2024 59 20823 PURI-AJMER 24.10.2024 60 08404 PURI-KHURDA ROAD 24.10.2024 61 18126 PURI-ROURKELA 25.10.2024 62 08475 PURI-NIZAMUDDIN 25.10.2024 63 20836 PURI-ROURKELA (VB) 25.10.2024 64 12278 PURI-HOWRAH 25.10.2024 65 18416/18414 PURI-BARBIL-PARADEEP 25.10.2024

66 08432 PURI-CUTTACK 25.10.2024 67 12822 PURI-SHALIMAR 25.10.2024 68 12875 PURI-ANAND VIHAR 25.10.2024 69 08410 PURI-KHURDA ROAD 25.10.2024 70 18417 PURI-GUNUPUR 25.10.2024 71 18022 KHURDA ROAD-KHARAGPUR 24.10.2024 72 08456 KHURDA ROAD- KENDUJHARGARH 24.10.2024 73 08454 CUTTACK-BHADRAK 25.10.2024 74 08438 CUTTACK-BHADRAK 25.10.2024 75 18038 JAJPUR KEONJHAR ROAD- KHARAGPUR 25.10.2024 76 08462 PARADEEP-CUTTACK 25.10.2024 77 08406 PARADEEP-KENDUJHARGARH 25.10.2024 78 08408 PARADEEP-CUTTACK 25.10.2024 79 08446 PARADEEP-CUTTACK 24.10.2024 80 18044 BHADRAK-HOWRAH 25.10.2024 81 08032 BHADRAK-BALESWAR 25.10.2024 82 08064 BHADRAK-KHARAGPUR 24.10.2024 83 08522 VISAKHAPATNAM-GUNUPUR 24.10.2024 84 07470 VISAKHAPATNAM-PALASA 24.10.2024 85 12074 BHUBANESWAR-HOWRAH 24.10.2024 86 12822 PURI-SHALIMAR 24.10.2024 87 12844 AHMEDABAD-PURI 26.10.2024 88 18424 DASPALLA-BHUBANESWAR 25.10.2024 89 12278 PURI-HOWRAH 24.10.2024 90 18418 GUNUPUR-PURI 25.10.2024 91 08522 VISAKHAPATNAM-GUNUPUR 25.10.2024 92 18526 VISAKHAPATNAM-BRAHMAPUR 24.10.2024 93 20836 (VB) PURI-ROURKELA 24.10.2024

As predicted by the regional centre of the India Meteorological Department (lMD), Bhubaneswar, yesterday’s well-marked low pressure area over Eastcentral Bay of Bengal moved west-northwards, concentrated into a depression and lay centred at 05.30hrs IST of today, the 22nd October, which is very likely to move west-northwestwards and intensify into a cyclonic storm by 23rd October, 2024 over eastcentral Bay of Bengal.

Thereafter, continuing to move northwestwards. It is likely to intensify into a severe cyclonic storm over northwest Bay of Bengal by 0000 UTC of 24th and cross north Odisha and West Bengal coasts between Puri and Sagar Island during 1800 UTC of 24th and 0000 UTC of 25th October, 2024 as a severe cyclonic storm.