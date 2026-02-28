Pravat Biswal expelled from BJD for ‘indiscipline and anti-party activities’

Pravat Ranjan Biswal was a MLA from BJD ticket for Cuttack Choudwar.

By Himanshu
Bhubaneswar: Senior BJD leader Prabhat Biswal has been expelled from Biju Janata Dal (BJD) party in Odisha. It was informed in a letter issued by BJD on Saturday.

Pravat Ranjan Biswal, State Council Member of Biju Janata Dal, was expelled from the Party for his indiscipline and anti-party activities with immediate effect – said the letter.

Pravat Ranjan Biswal was a MLA from BJD ticket for Cuttack Choudwar. His son, Souvik Biswal, is currently the MLA from Choudwar-Cuttack.

