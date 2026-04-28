OJEE 2026 exams to begin from May 4, check complete schedule
Odisha Joint Entrance Examination (OJEE) committee has announced the schedule for OJEE 2026 exams saying that the main examination will be conducted in a Computer-Based Test (CBT) mode from May 4.
Bhubaneswar: Odisha Joint Entrance Examination (OJEE) committee has announced the schedule for OJEE 2026 exams saying that the main examination will be conducted in a Computer-Based Test (CBT) mode from May 4.
According to the committee, all the examinations will be conducted from May 4 to May 10 through Computer Based Test (CBT) as per the course wise and shift wise schedule given below.
Detail Schedule of OJEE 2026:
May 4:
- Shift – 1 (9 AM – 11 AM): Basic B.Sc. Nursing
- Shift – 2 (1 PM – 3 PM): Basic B.Sc. Nursing
- Shift – 3 (4.30 PM – 6.30 PM): Basic B.Sc. Nursing
May 5:
- Shift – 1 (9 AM – 11 AM): Basic B.Sc. Nursing
- Shift – 2 (1 PM – 3 PM): Basic B.Sc. Nursing
- Shift – 3 (4.30 PM – 6.30 PM): B. Pharm
May 6:
- Shift – 1 (9 AM – 11 AM): B. Pharm
- Shift – 2 (1 PM – 3 PM): B. Pharm
- Shift – 3 (4.30 PM – 6.30 PM): B. Pharm
May 7:
- Shift – 1 (9 AM – 11 AM): Integrated MBA – 1hr /M.Sc. Nursing
- Shift – 2 (1 PM – 3 PM): MBA
- Shift – 3 (4.30 PM – 6.30 PM): MBA
May 8:
- Shift – 1 (9 AM – 11 AM): LE. TECH (Diploma)
- Shift – 2 (1 PM – 3 PM): LE. TECH (Diploma)
- Shift – 3 (4.30 PM – 6.30 PM): LE. TECH (Diploma)
May 9:
- Shift – 1 (9 AM – 11 AM): LE. TECH (Diploma)
- Shift – 2 (1 PM – 3 PM): MCA/MSc (Comp. Sc.)
- Shift – 3 (4.30 PM – 6.30 PM): MCA /Post Basic B.Sc. Nursing
May 10:
- Shift – 1 (9 AM – 11 AM): M. Pharm – 1hr / M. Arch/ M. Plan & M. Tech (11 Programmes)/ LE. Tech B. Sc – 1 hr
- Shift – 2 (1 PM – 3 PM): Post Basic Diploma Nursing/ B. CAT-1 hr/ LE. Pharm -1hr/
The OJEE 2026 admit cards are available since April 25. The candidates can download it.