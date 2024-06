Odisha Lok Sabha Election Results: Check the list of 21 winners of 2024 polls

Bhubaneswar: In the Odisha Lok Sabha elections results, the Bharatiya Janata Party (BJP) achieved huge success. Saptagiri Ulaka from Congress won the Koraput Lok Sabha seat.

Here is the list of winning candidates:

(Besides Saptagiri Ulaka from Congress, all others are from BJP)

Parliamentary Constituency Winning candidate Total votes Margin

Bargarh(1) PRADEEP PUROHIT 716359 251667 Sundargarh(2) JUAL ORAM 494282 138808 Sambalpur(3) DHARMENDRA PRADHAN 592162 119836 Keonjhar(4) ANANTA NAYAK 573923 97042 Balasore(6) PRATAP CH SARANGI 563865 147156 Dhenkanal(9) RUDRA N PANY 598721 76567 Kalahandi(11) MALVIKA DEVI 544303 133813 Nabarangpur(12) BALABHADRA MAJHI 481396 87536 Kandhamal(13) SUKANTA KU PANIGRAHI 416415 21371 Cuttack(14) BHARTRUHARI MAHTAB 531601 57077 Kendrapara(15) BAIJAYANT PANDA 615705 66536 Jagatsinghpur(16) BIBHU PR TARAI 589093 40696 Bhubaneswar(18) APARAJITA SARANGI 512519 35152 Mayurbhanj(5) NABA CHARAN MAJHI 585971 219334 Bhadrak(7) AVIMANYU SETHI 573319 91544 Puri(17) SAMBIT PATRA 629330 104709 Berhampur(20) PRADEEP PANIGRAHY 513102 165476 Bolangir(10) SANGEETA SINGH DEO 617744 132664 Jajpur (8) RABINDRA N BEHERA 534239 1587 Koraput(21) SAPTAGIRI S ULAKA 471393 147744 Aska(19) ANITA SUBHADARSHINI 494226 99974

(Above is the complete list of winning candidates for the all 21 Lok Sabha seats of Odisha)