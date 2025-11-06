Odisha Civil Services (Preliminary) Exam-2024 results declared, 2405 candidates qualified for OCS Mains; check full list here
Bhubaneswar: Odisha Public Service Commission (OPSC) declared the Odisha Civil Services (Preliminary) Exam-2024 results on its official website (http://opsc.gov.in) on Thursday.
The Odisha Civil Services (Preliminary) Examination-2024 was held on October 12 and the Commission announced the results within 24 days.
According to OPSC, a total of 2405 candidates including 781 women have been provisionally qualified for the Odisha Civil Services Main (Written) Examination-2024.
The Commission has decided to conduct the OCS Main (Written) Examination-2024 tentatively in the last week of January/ first week of February, 2026. The detailed programme of OCS (Main) Written Examination-2024 shall be notified in due course.
The concerned candidates are advised to be in touch with the website of the Commission (www.opsc.gov.in) for further details in this regard.