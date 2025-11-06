Odisha Civil Services (Preliminary) Exam-2024 results declared, 2405 candidates qualified for OCS Mains; check full list here

Odisha Public Service Commission (OPSC) declared the Odisha Civil Services (Preliminary) Exam-2024 results on its official website (http://opsc.gov.in) on Thursday.

By Subadh Nayak
odisha civil services (preliminary) exam-2024 results declared

Advertisement

Bhubaneswar: Odisha Public Service Commission (OPSC) declared the Odisha Civil Services (Preliminary) Exam-2024 results on its official website (http://opsc.gov.in) on Thursday.

The Odisha Civil Services (Preliminary) Examination-2024 was held on October 12 and the Commission announced the results within 24 days.

According to OPSC, a total of 2405 candidates including 781 women have been provisionally qualified for the Odisha Civil Services Main (Written) Examination-2024.

Advertisement

The Commission has decided to conduct the OCS Main (Written) Examination-2024 tentatively in the last week of January/ first week of February, 2026. The detailed programme of OCS (Main) Written Examination-2024 shall be notified in due course.

The concerned candidates are advised to be in touch with the website of the Commission (www.opsc.gov.in) for further details in this regard.

Click here for Odisha Civil Services (Preliminary) Exam-2024 results

Also Read: OCSE-2023 Results Announced, OPSC Issues Final Rejection List With 7 Candidates

Advertisement

x