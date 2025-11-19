OCA announces Odisha Senior Men’s team for Syed Mushtaq Ali Trophy

Cuttack: The Odisha Cricket Association (OCA) on Wednesday announced the Odisha Senior Men’s Team for Syed Mushtaq Ali Trophy (T20 format) which is slated to begin from November 26.
Sourajit Mohapatra, the Chairperson of the Odisha Senior Men’s Selection Committee announced the team. Biplab Samantaray will lead the team while Sourav Gouda and Aashirwad Swain have been selected as wicket-keepers.
Check the full team here:
- Gaurav Choudhary
- Swastik Samal
- Aditya Rout
- Sourav Gouda (Wk)
- Aashirwad Swain (Wk)
- Biplab Samantaray (C)
- Prayash Kumar Singh
- Sambit Baral
- Rajesh Mohanty
- Vageesh Sharma
- Soumya R Lenka
- Subhranshu Senaρατι
- Subham Satrujit
- Sandeep Pattanaik
- Raaz Yadav
- Badal Biswal
- Papu Roy
- Govinda Poddar
- Sarbeswar Mohanty
Odisha to begin their journey from November 26, 2025 against Kerala at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium B, Lucknow.
- 2nd match on November 28, 2025 against Andhra at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium B, Lucknow.
- 3rd match on November 30, 2025 against Vidarbha at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium B, Lucknow.
- 4th match on December 2, 2025 against Chhattisgarh at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium B, Lucknow.
- 5th match on December 4, 2025 against Railways at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium B, Lucknow.
- 6th match on December 6, 2025 against Assam at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium B, Lucknow.
- 7th match on December 8, 2025 against Mumbai at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium B, Lucknow.
