Manjulata Mandal and Muktikanta Mandal suspended from BJD
Bhubaneswar: In major political development in Odisha, the Biju Janata Dal (BJD) today suspended Manjulata Mandal, party’s State Council Member and Muktikanta Mandal, the member of BJD’s Bhadrak district.
According to the conch party, both Manjulata Mandal, a former Bhadrak Member of Parliament (MP) and Muktikanta Mandal, former Dhamnagar MLA, were suspended with immediate effect for their involvement in anti-party activities.
“Smt. Manjulata Mandal, State Council Member, BJD and Shri Muktikanta Mandal, Member, BJD, Bhadrak District are hereby suspended from Biju Janata Dal for their involvement in anti-party activities, with immediate effect,” read the official order issued by the party.