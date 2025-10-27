East Coast Railway cancels 43 trains in view cyclone ‘Montha’

Bhubaneswar: The East Coast Railway (ECoR) on Monday cancelled a total of 43 trains operating through Odisha and Andhra Pradesh in view of Cyclone Montha.
The ECoR cancelled the following trains from October 27 to 29, 2025 as a precautionary measure.
- 18515 VSKP-KRDL EXP: 27.10.2025
- 18516 KRDL-VSKP EXP: 28.10.2025
- 58501 VSKP-KRDL PASS: 28.10.2025
- 58502 KRDL-VSKP PASS: 28.10.2025
- 58538 VSKP-KRPU PASS: 28.10.2025
- 58537 KRPU-VSKP PASS: 28.10.2025
- 18512 VSKP-KRPU EXP: 27.10.25
- 18511 KRPU-VSKP EXP: 28.10.25
- 67285 RJY-VSKP MEMU: 28.10.2025
- 67286 VSKP-RJY MEMU: 28.10.2025
- 17268 VSKP-COA EXP: 28.10.2025
- 17267 COA-VSKP EXP: 28.10.2025
- 0853 VSKP-TPTY: 27.10.2025
- 08584 TPTY-VSKP: 28.10.2025
- 22875 VSKP-GNT (Double Decker): 28.10.2025
- 22876 GNT-VSKP (Double Decker): 28.10.2025
- 22707 VSKP-TPTY (Double Decker): 27.10.2025
- 18526 VSKP-BAM EXP: 27.10.2025
- 18525 BAM-VSKP EXP: 28.10.2025
- 17243 GNT-RGDA EXP: 27.10.2025
- 17244 RGDA-GNT EXP: 27.10.2025
- 67289 VSKP-PSA MEMU: 28.10.2025
- 67290 PSA-VSKP MEMU: 28.10.2025
- 67288 VZM-VSKP MEMU: 28.10.2025
- 67287 VSKP-VZM MEMU: 27.10.2025
- 68433 CTC-GNPR MEMU: 28.10.2025
- 68434 GNPR-CTC MEMU: 29.10.2025
- 58531 BAM-VSKP PASS: 28.10.2025
- 58532 VSKP-BAM PASS: 28.10.2025
- 58506 VSKP-GNPR PASS: 28.10.2025
- 58505 GNPR-VSKP PASS: 28.10.2025
- 17220 VSKP-MTM EXP: 27.10.2025
- 12727 VSKP-HYB EXP: 27.10.2025
- 12861 VSKP-MBNR SUF EXP: 27.10.2025
- 12862 MBNR- VSKP SUF EXP: 28.10.2025
- 22869 VSKP-MAS S/F WEEKLY: 27.10.2025
- 22870 MAS- VSKP S/F WEEKLY: 28.10.2025
- 12739 VSKP-SC EXP: 27.10.2025
- 20805 VSKP-NDLS AP SF EXP: 27.10.2025
- 20806 NDLS- VSKP AP SF EXP: 29.10.2025
- 22707 VSKP-TPTY WKY DB DECKER: 27.10.2025
- 18519 VSKP-LTT EXP: 27.10.2025
- 18520 LTT-VSKP EXP: 29.10.2025