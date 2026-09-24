BJD reconstituted State Tribal Cell, check details

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Bhubaneswar: The Biju Janata Dal (BJD) has reconstituted its State Tribal Cell and appointed three senior party leaders Mangala Kisan, Ramesh Majhi and Saluga Pradhan as the Advisors.

Party president Naveen Patnaik suspended all previous orders and reconstituted the State Tribal Cell. Former Odisha Minister Sudam Marndi has been appointed as its president.

Check the full list of leaders included in the State Tribal Cell:

Advisors:

Mangala Kisan

Ramesh Majhi

Saluga Pradhan

President:

Sudam Marndi

Working Presidents:

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Pradeep Majhi

Niranjan Bishi

Vice Presidents:

Jagannath Saraka

Manohar Randhari

Pradeep Dishari

Manas Madkami

Jogesh Singh

Basanti Hembram

Madhab Sardar

Barsha Singh Bariha

Sananda Marandi

Padmini Dian

General Secretaries:

Jagannath Naik, Keonjhar

Kishore Chandra Naik, Kuchinda

Debasish Marandi, Mayurbhanj-2

Srinath Soren, Udala

Priyabrata Majhi, Baripada

Raghunath Gomango, Gunupur

Bhanupratap Singh Majhi, Nuapada

Kousalya Hikaka, Koraput

Sasmita Melaka, Koraput

Kumuda Saunta, Laxmipur

Bharati Hansda, Mayurbhanj- 1

Dolly Majhi, Nuapada

Tulabatu Minz, Jharsuguda

Samari Tagul, Malkangiri

Motiram Nayak, Nabarangpur

Saraswati Majhi, Rayagada

Kunti Pradhan, Sundargada

Rajib Patra, Baliguda

Secretaries:

Manjulata Kanhar, Bhubaneswar

Damayanti Majhi, Kataka

Laxmipriya Nayak, Malkangiri

Anusuya Majhi, Rayagada

Shankar Tirkey, Biramitrapur

Bharati Singh, Bhubaneswar

Chakradhar Hembram, Jashipur

Kashinath Hembram, Rairangpur

Saluka Hanhaga, Jajpur

Laichhan Khora, Pottangi

Sukdeb Gouda, Umerkote

Basant Ku Toppo, Rajgangpur

James Raika, Gajapati

Debendra Prasad Majhi, Talsara

Gangadhar Hembram, Mayurbhanj

Subhalakshmi Majhi, Baleshwar

Mina Majhi, Kendujhar

Basanti Singh, Bhubaneswar

Jayashree Kanhar, Kandhamal

Thiupil Gomango, Gajapati

Birbichitrasen Nayak, Bonai