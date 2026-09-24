BJD reconstituted State Tribal Cell, check details
The Biju Janata Dal (BJD) has reconstituted its State Tribal Cell and appointed three senior party leaders Mangala Kisan, Ramesh Majhi and Saluga Pradhan as the Advisors.
Bhubaneswar: The Biju Janata Dal (BJD) has reconstituted its State Tribal Cell and appointed three senior party leaders Mangala Kisan, Ramesh Majhi and Saluga Pradhan as the Advisors.
Party president Naveen Patnaik suspended all previous orders and reconstituted the State Tribal Cell. Former Odisha Minister Sudam Marndi has been appointed as its president.
Check the full list of leaders included in the State Tribal Cell:
Advisors:
- Mangala Kisan
- Ramesh Majhi
- Saluga Pradhan
President:
- Sudam Marndi
Working Presidents:
- Pradeep Majhi
- Niranjan Bishi
Vice Presidents:
- Jagannath Saraka
- Manohar Randhari
- Pradeep Dishari
- Manas Madkami
- Jogesh Singh
- Basanti Hembram
- Madhab Sardar
- Barsha Singh Bariha
- Sananda Marandi
- Padmini Dian
General Secretaries:
- Jagannath Naik, Keonjhar
- Kishore Chandra Naik, Kuchinda
- Debasish Marandi, Mayurbhanj-2
- Srinath Soren, Udala
- Priyabrata Majhi, Baripada
- Raghunath Gomango, Gunupur
- Bhanupratap Singh Majhi, Nuapada
- Kousalya Hikaka, Koraput
- Sasmita Melaka, Koraput
- Kumuda Saunta, Laxmipur
- Bharati Hansda, Mayurbhanj- 1
- Dolly Majhi, Nuapada
- Tulabatu Minz, Jharsuguda
- Samari Tagul, Malkangiri
- Motiram Nayak, Nabarangpur
- Saraswati Majhi, Rayagada
- Kunti Pradhan, Sundargada
- Rajib Patra, Baliguda
Secretaries:
- Manjulata Kanhar, Bhubaneswar
- Damayanti Majhi, Kataka
- Laxmipriya Nayak, Malkangiri
- Anusuya Majhi, Rayagada
- Shankar Tirkey, Biramitrapur
- Bharati Singh, Bhubaneswar
- Chakradhar Hembram, Jashipur
- Kashinath Hembram, Rairangpur
- Saluka Hanhaga, Jajpur
- Laichhan Khora, Pottangi
- Sukdeb Gouda, Umerkote
- Basant Ku Toppo, Rajgangpur
- James Raika, Gajapati
- Debendra Prasad Majhi, Talsara
- Gangadhar Hembram, Mayurbhanj
- Subhalakshmi Majhi, Baleshwar
- Mina Majhi, Kendujhar
- Basanti Singh, Bhubaneswar
- Jayashree Kanhar, Kandhamal
- Thiupil Gomango, Gajapati
- Birbichitrasen Nayak, Bonai