BJD forms new Committees, from senior leaders to first time MLAs included; Check details

By Subadh Nayak
BJD forms new Committees

Bhubaneswar: The Biju Janata Dal (BJD) today formed three new committees to assist the Co-ordination Committee of the party formed on August 5, 2024.

Advisory Committee, Membership Drive Committee and Programme Implementation Committee are the three new committees the conch party formed today.

Several senior and veteran leaders along with first time MLAs and women leaders have been included in the committees. Even the leaders, who lost the 2024 election, also have been included.

Advisory Committee:

  1. Prasanna Acharya, Convenor
  2. Usha Devi
  3. Prafulla Kumar Mallick
  4. Chandra Sekhar Sahoo
  5. Randendra Pratap Swain
  6. Prafulla Samal
  7. Ashok Chandra Panda
  8. Padmanbha Behera
  9. Badri Narayan Patra
  10. Mangala Kissan
  11. Bhupinder Singh
  12. Rabi Narayan Nanda
  13. Ayub Khan
  14. Sarojini Hembram
  15. Shashi Bhusan Behera
  16. Rajanikant Singh
  17. Ganeswar Behera

Membership Drive Committee:

  1. Atanu Sabyasachi Nayak, Convenor
  2. Rajendra Dholkia
  3. Dibya Shankar Mishra
  4. Rabindra Kumar Jena
  5. Chandra Sarathi Behera
  6. Muzibulla Khan
  7. Ananta Narayan Jena
  8. Amar Patnaik
  9. Rajashree Mallick
  10. Jagannath Saraka
  11. Bijay Nayak
  12. Sarmistha Sethi
  13. Umakanta Samantaray
  14. Sanjib Kumar Mallick
  15. Mukesh Kumar Pal
  16. Niranjan Bisi
  17. Subhashis Khuntia
  18. Romancha Ranjan Biswal
  19. Goutam Budhha Sas
  20. Jogesh Kumar Singh
  21. Arvind Mohapatra
  22. Ramakant Bhoi

Programme Implementation Committee:

  1. Sanjay Kumar Das Burma, Convenor
  2. Prasanta Kumar Muduli
  3. Rajendra Kumar Sahoo
  4. Kalikesh Narayan Singh Deo
  5. Sananda Marndi
  6. Sudhir Kumar Samal
  7. Pritiranjan Gharai
  8. Pranab Kumar Balabantaray
  9. Latika Pradhan
  10. Bikram Kumar Panda
  11. Braja Kishore Pradhan
  12. Dhruba Charan Sahoo
  13. Srikanta Sahu
  14. Susanta Kumar Behera
  15. Adhiraj Mohan Panigrahi
  16. Bhrugu Baxipatra
  17. Lekhashri Samantsinghar
  18. Manmath Kumar Rautray
  19. Manorama Mohanty
  20. Dipali Das
  21. Biswa Ranjan Mallick
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