Former Uttarakhand CM, Bhuwan Chandra Khanduri, passes away in Dehradun
Dehradun: Former Uttarakhand Chief Minister Major General (Retd) Bhuwan Chandra Khanduri passed away on Tuesday after a prolonged illness. He was 91 years old.
Khanduri had been undergoing treatment for an extended period and was admitted to Max Super Speciality Hospital.
Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami expressed grief over Khanduri’s demise in a Facebook post. Dhami said Khanduri’s contribution to the development of Uttarakhand and his commitment to governance would always be remembered.
Describing him as a disciplined, hardworking and visionary leader, Dhami said Khanduri’s absence would be felt across the state and among the people he served for decades.
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी (सेवानिवृत्त) जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ।
श्री खंडूरी जी ने भारतीय सेना में रहते हुए राष्ट्र सेवा, अनुशासन और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। सैन्य जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक उनका… pic.twitter.com/AMd7Famr09
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 19, 2026
Khanduri, a senior leader of the Bharatiya Janata Party, served two terms as the Chief Minister of Uttarakhand from 2007 to 2009 and again from 2011 to 2012.