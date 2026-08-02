Petrol, Diesel Prices Remain Stable in Bhubaneswar; Marginal Rise Seen in Cuttack

Bhubaneswar: Petrol and diesel prices remained unchanged in Bhubaneswar on Saturday, with petrol priced at ₹108.97 per litre and diesel at ₹100.68 per litre. Over the past 10 days, petrol prices in the city have fluctuated between ₹108.85 and ₹109.33 per litre, while diesel prices have ranged from ₹100.56 to ₹101.02 per litre.

In Cuttack, petrol is being sold at ₹109.33 per litre, marking a slight increase from yesterday’s price of ₹109.20 per litre. Diesel prices have also risen marginally to ₹101.02 per litre from ₹100.90 per litre a day earlier. Over the last 10 days, petrol prices in Cuttack have varied between ₹108.85 and ₹109.33 per litre, while diesel prices have remained within the range of ₹100.56 to ₹101.02 per litre.