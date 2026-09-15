Odisha Fuel Prices: Petrol and Diesel Rates Remain Unchanged in Bhubaneswar, Cuttack
Petrol and diesel prices remain unchanged in Bhubaneswar and Cuttack, with rates holding steady compared to yesterday
Bhubaneswar: Petrol and diesel prices remained unchanged in Bhubaneswar on Monday. Petrol is being sold at ₹108.97 per litre, while diesel is priced at ₹100.68 per litre.
Over the past 10 days, petrol prices in Bhubaneswar have fluctuated between ₹108.97 and ₹109.33 per litre, while diesel prices have ranged from ₹100.68 to ₹101.02 per litre.
In Cuttack, petrol is priced at ₹109.20 per litre, with no change from the previous day. Diesel is being sold at ₹100.90 per litre, also unchanged from yesterday.
Over the last 10 days, petrol prices in Cuttack have ranged between ₹108.97 and ₹109.33 per litre, while diesel prices have fluctuated between ₹100.68 and ₹101.02 per litre.
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