Gold price increased in India today, check latest rates in top cities

Check the gold price in India for today. Get the latest updates for 24 and 22 carat gold prices in major Indian cities.

By Subhashree Dash
Gold rates in India

New Delhi: The Gold price in India has increased by Rs 2,240 for 24 carats and Rs 2050 for 22 carats in the last 24 hours. On February 09, 2026, 24-carat gold (10 grams) is priced at Rs 1,58,840 while 22-carat gold (10 grams) costs Rs 1,45,600.

In Bhubaneswar, the gold price has been recorded at Rs 1,58,840 for 24 carats, while 22-carat gold (10 grams) costs Rs 1,45,600 on Sunday.

The gold price remains unchanged across major Indian cities.

City24 carat22 carat
Delhi1,58,9901,45,750
Mumbai1,58,8401,43,550
Chennai1,59,8201,46,500
Kolkata1,58,8401,43,550
Hyderabad1,58,8401,43,550
Bangalore1,58,8401,43,550
Bhubaneswar1,58,8401,43,550

Silver price in India

The silver rate in India has increased by Rs 15,000 in the last 24 hours. On February 09, 2026, silver costs Rs 3,00,000 per kilogram. The price of Silver recorded Rs 3,00,000 today in Bhubaneswar.

